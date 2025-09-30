Ga naar de inhoud
Camperverkoop gaat door het dak: nu al meer verkocht dan in heel 2024

Fijne vakantie

3
Volkswagen California camper
Lars Krijgsman

De verkoop van kampeerauto's gaat als een spreekwoordelijke tierelier. Er zijn nu al meer nieuwe kampeerauto's verkocht dan in heel 2024. Dat blijkt uit cijfers van Bovag en Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

In de periode januari tot medio september zijn er in Nederland al 2.558 nieuwe kampeerauto's geregistreerd. Ter vergelijking: in heel 2024 vonden 2.465 nieuwe campers een eigenaar. Daar komt nog bij dat camperverkopen in 2024 al 11 procent hoger lagen dan in het jaar ervoor. Het lijkt er dan ook sterk op dat 2025 wat verkoop van campers betreft een recordjaar wordt.

Ook met de verkoop van nieuwe caravans is het prima gesteld. In de periode januari tot medio september zijn er in Nederland 6.174 nieuwe caravans verkocht. In de eerste volle negen maanden van vorig jaar waren dat er nog 6.106 stuks. Minder dus, in minder tijd. In 2024 eindigde de verkoopteller van nieuwe caravans op 7.189 stuks. Dat waren er zes procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat Nederland een regelrecht caravanland is, blijkt maar weer. Van januari tot 1 september zijn er in Nederland 12.479 gebruikte campers en 11.156 tweedehands caravans door bedrijven aan particulieren verkocht.

In totaal staan er in Nederland 633.802 campers en caravans geregistreerd. Dat zijn er 12.000 meer dan in 2024. Van die bijna 634.000 stuks zijn er 208.374 een kampeerauto en 425.428 stuks een caravan.

