Camper met slaapeiland

Dat is om te beginnen de Classic 6.8 LF (680 cm). Er zijn twee tot drie slaapplaatsen in dit Franse voertuig: het hefbed meet namelijk 200x190 cm. Met een druk op de knop komt het naar beneden. Naar keuze slaap je in de breedte of de lengte. De volledige lengte van deze camper kan, bij gebrek aan een ander bed, worden besteed aan zithoek, keuken, badkamer en douche. De garage is achterin, onder het werkblad van de keuken.

De twee nieuwe indeling is de Classic 7.8 LU. Deze biedt op de rondzit achterin ruimte aan tot wel zeven personen. Het is een voertuig voor de liefhebber van luxe, licht en ruimte. De series Classic en Signature zijn in het komende modeljaar verkrijgbaar met nieuwe lichte houttinten.

De Le Voyageur wordt als een van de topmodellen binnen camperland gezien. Een camper met een imposante uitstraling, waarbij de nadruk op het chique karakter ligt, maar ook veel aan comfort wordt gedacht. Daar hangt uiteraard ook een prijskaartje aan. Instappen kan pas vanaf boven een ton.

De nieuwe AutoWeek Campers ligt sinds 19 maart in de winkels of is via tijdschrift.nl beschikbaar!