Camper- en caravanverkoop naar grote hoogten

Tot en met mei werd een absoluut recordaantal van 1.655 nieuwe en 7.677 tweedehands campers verkocht. In beide gevallen is dat ruim 60 procent meer dan een jaar eerder. Ook werden 6.640 tweedehands caravans afgeleverd, een kwart meer dan in 2020. Sinds 2009 zijn niet zoveel gebruikte caravans door de vakhandel verkocht. Ook nieuwe caravans zijn aan een opmars bezig. Daar was een groei van ruim 34 procent te zien. De laatste keer dat in de eerste vijf maanden van het jaar meer dan 4.000 nieuwe caravans werden verkocht, was in 2012.

Heel Nederland telt inmiddels meer caravans en campers dan ooit. Op 1 juni stonden er 568.722 geregistreerd. Dat zijn er 17.500 meer dan anderhalf jaar geleden. Afgelopen maand werd daarnaast de 150.000e kampeerauto in Nederland geregistreerd, ongeveer een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

De stijgende populariteit van vooral campers werd vorig jaar al goed zichtbaar. De pandemie speelde hierin ook een rol. Meer mensen wilden er makkelijk toch even tussenuit kunnen in eigen land en zagen de camper als het perfecte middel, ook de gesloten toiletruimten op campings speelden daarin mee. Daarnaast werden campers ook als mobiele werkplek ingezet. Overigens zijn campers niet alleen populairder geworden in de leeftijdscategorieën waarvan je het zou verwachten, want ook jongeren kiezen steeds vaker voor een camper.

Op jacht naar informatie over kampeerauto's in de vorm van nieuws én tests? Met AutoWeek Campers blijf je volledig op de hoogte van het nieuwe en gebruikte camperaanbod en alles wat een camper te bieden heeft.