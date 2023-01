Cadillac wil met Andretti de Formule 1 in

Het hoge woord is eruit: Cadillac wil inderdaad de Formule 1. Het haakt daarvoor aan bij Michael Andretti, waardoor een geheel nieuw Formule 1-team in de maak is.

Onlangs sijpelde al naar buiten dat Cadillac geïnteresseerd zou zijn in deelname in de Formule 1. Nu is de bevestiging er. Michael Andretti, de zoon van voormalig F1-wereldkampioen Mario Andretti, maakt bekend dat hij en Cadillac ervoor gaan. Samen willen ze een geheel nieuw Formule 1-team oprichten, waarbij Cadillac naar alle waarschijnlijkheid de motoren zal gaan leveren. De beoogde intrede zal hoogstwaarschijnlijk pas in 2026 zijn, want dan gaan de nieuwe motorreglementen in.

Andretti gaf vorig jaar al te kennen dat hij een nieuw Formule 1-team wilde oprichten. Daarbij zou hij echter aanvankelijk nog niet per se met open armen ontvangen zijn bij gesprekken met de FIA. Nu is dat wel het geval. Mohammed Ben Sulayem, de topman van de FIA, reageert verheugd op de aankondiging van Cadillac en Andretti. Hij zegt uit te kijken naar 'verdere discussies' over deelname van beide partijen.

De Formule 1 probeert al jaren om meer voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Een Andretti-Cadillac F1-team zou daar als volledig Amerikaanse combinatie goed bij passen. De Amerikaanse F1-fanbase groeit al, onder meer dankzij de toevoeging van Miami en dit jaar ook Las Vegas aan de F1-kalender, maar ook door het eveneens onder Amerikaanse vlag opererende Haas F1. Nu is het alleen nog wachten op de volgende Amerikaanse Formule 1-coureur. Colton Herta lijkt de gedoodverfde favoriet, ook bij Andretti.