Cadillac trekt stekker uit CT6 PHEV

Cadillac stelde in 2015 een plug-inversie van de CT6 aan de wereld voor. De bijna 5,20 meter lange sedan kwam te beschikken over een 267 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor die werd gekoppeld aan twee elektromotoren die goed waren voor 101 pk. Het gecombineerd vermogen kwam daarmee op 339 pk en 586 Nm te liggen. Dankzij een 18,4 kWh groot accupakket zou de auto zo'n 50 elektrische kilometers kunnen afleggen. Volgend jaar ziet de CT6-prijslijst er in Noord-Amerika net even anders uit. De plug-inversie verdwijnt.

Cadillac heeft geen reden gegeven voor het wegstrepen van de CT6 plug-in, maar het is niet ondenkbaar dat de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China een rol hebben gespeeld. Hoewel Cadillac de CT6 in het thuisland bouwt, is deze stekkerversie de enige CT6-variant die in China wordt gebouwd. Daarnaast heeft de CT6 zich de afgelopen jaren ook niet als verkooptopper weten te profileren. Vorig jaar gingen zo'n 10.500 exemplaren over de Amerikaanse toonbank.