Cadillac presenteert CT5

Cadillac presenteert in de aanloop van de New York International Auto Show wederom een nieuw model met een nieuwe naam: de CT5. In de stroom van SUV’s die ook van dit luxemerk komt is de middelgrote sedan alvast verfrissend traditioneel.

Voordat we het over de auto zelf gaan hebben is het van belang om de CT5 te positioneren. Hoewel Cadillac dit zelf nog niet met zoveel woorden zegt, kan de auto worden gezien als de opvolger van de CTS. Dat plaatst ‘m in het hoekje van de BMW 5-serie en Audi A6, hoewel er ook Amerikaanse media zijn die ‘m tussen de 3- en 5-serie van BMW in positioneren of zelfs volledig voor het lagere segment gaan. Bij de grotere sedan van Cadillac, de CT6, bestaat overigens een soortgelijke verwarring.

Zoals gezegd is de CT5 een traditionele sedan, al is de kont wel erg kort en loopt de daklijn dus laat af. De puntige uitloper van de zijruitpartij is van opzij zonder twijfel het meest opmerkelijke kenmerk, maar dan heb je de neus nog niet gezien. Die neemt duidelijk afstand van wat we de laatste jaren bij Cadillac hebben gezien. De verticale dagrijlampen zijn er nog wel, maar door een opvallender horizontaal stuk te tekenen en de koplampunits in twee delen op te splitsen, is die noord-zuid-oriëntatie van de lichtunits minder nadrukkelijk aanwezig dan voorheen. De CT5 is overigens de tweede auto waarvoor dit geldt, want het nieuwe front zagen we in januari nog op de eveneens nieuwe XT6.

Cadillac geeft nog geen totaalplaatje van het interieur vrij en is ook op andere gebieden spaarzaam met informatie. Wel is duidelijk dat de CT5 leverbaar wordt met een 2,0-liter viercilinder turbomotor of een 3.0 twin-turbo V6. Beide motoren worden standaard gekoppeld aan een 10-traps automaat en voor wie de standaard achterwielaandrijving niet voldoet, is vierwielaandrijving leverbaar. De CT5 wordt net als andere Cadillacs verkrijgbaar als Luxury (rood) en Sport (grijs), waarbij behalve het uiterlijk ook het rijgedrag is aangepast aan het karakter van de versie.

De Cadillac CT5 lijkt wellicht een ver-van-ons-bed-show, maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat Cadillacs gewoon via de officiële kanalen in Nederland verkrijgbaar zijn. De CT6 is hier bijvoorbeeld verkrijgbaar vanaf €113.979, een bedrag waar de kleinere CT5 uiteraard fors onder zal duiken.

De naam ‘CT5’ is een gevolg van het nieuwe beleid van de Amerikanen, waarbij het ‘CT’ betekent dat het om een sedan gaat en het getal aangeeft hoe de auto zich tot de rest van het gamma verhoudt. Bij SUV’s geldt iets soortgelijks, maar dan met de letters ‘XT’.