Cadillac kondigt extreme CT4-V en CT5-V Blackwing aan

Met vermogens van tussen de 326 en 361 pk vielen we sportieve V-versies van de CT4 en CT5 bij het grote publiek dus wel wat tegen. Zij hoopten op volwaardige vervangers van de uitgaande ATS-V en CTS-V die goed waren voor maximaal 649 pk. Cadillac liet iedereen slechts een paar dagen in die waan, want begin juni begon een nieuw teasercampagne van nóg een V-versie voor beide Cadillacs.

Tijdens de ‘Chevrolet Detroit Grand Prix’ toonde GM-president Mark Reuss “de volgende stap in Cadillacs V-series-legacy”. Die volgende stap is nu officieel aangekondigd, want Cadillac laat weten dat het de voorbereidingen treft om de CT4-V en CT5-V Blackwing te presenteren. Deze versies beloven geheel op prestaties gericht te zijn én worden optioneel met een handbak geleverd. Een opmerkelijke optie bij de Amerikaanse fabrikant.

Over de motorisering en prestaties wordt nog niets gezegd. In de wandelgangen wordt druk gespeculeerd over de V8 uit de CT6-V of een extra krachtigere zescilinder. Wel zegt Cadillac dat de nieuwe Blackwing-versies de rondetijden van de oude ATS-V en CTS-V op de Virginia International Raceway hebben verslagen. Dat belooft dus veel goeds. Meer informatie volgt binnenkort.