Cadillac Fleetwood Brougham van Elvis wordt geveild

Met een klassieke Cadillac voor de deur ben je sowieso al lekker bijzonder bezig, maar al helemaal als-ie ook nog eens van Elvis Presley is geweest. Er is nu een kans om dat waar te maken, want één van Elvis' Cadillacs wordt geveild.

Elvis Presley, de 'King of Rock and Roll', kennen we natuurlijk vooral vanwege zijn muziek, maar autoliefhebbers kennen 'm ook als een groot liefhebber van Cadillac. Presley reed er in de loop der jaren heel wat, waarvan de roze Fleetwood uit 1955 de bekendste is. Dat was de auto waarmee het Cadillac-verhaal voor Elvis allemaal begon. Hij kreeg de smaak goed te pakken, want in de jaren die volgden heeft hij naar verluidt wel zo'n 200 verschillende Cadillacs gekocht. De één bleef langer bij 'm dan de ander.

De auto die nu geveild wordt, werd door Elvis aangeschaft in 1974, drie jaar voor zijn dood. Hij bleef tot 1976 bij Elvis, waarna de zanger hem doneerde aan zijn dokter. Dat deed hij wel vaker: één van zijn auto's na verloop van tijd - soms al na een paar maanden - aan een bekende of een familielid geven, om zelf weer met een nieuwe auto verder te gaan. Dit exemplaar bleef echter bovengemiddeld lang in zijn bezit.

De dokter bezat de Fleetwood Brougham tot 1985, waarna de auto via enkele verschillende eigenaren uiteindelijk in Zweden terechtkwam. Daar wordt-ie nu ter veiling aangeboden. Alle papieren zouden nog aanwezig zijn, waaronder het ondertekende aankoopbewijs dat laat zien dat Elvis de auto nieuw kocht in 1974. De auto is nog volledig origineel en laat volgens de aanbieder op sommige plekken zijn leeftijd echt wel zien, maar je zit dus wel echt precies op hetzelfde stofje als waar Elvis ooit op zat. Ook loopt de auto momenteel niet, al zou dat volgens de aanbieder komen door het lange stilstaan en niet omdat er iets kapotgegaan is. De Cadillac heeft met 2.776 km overigens een behoorlijk maagdelijke kilometerstand.

Het is op het moment van schrijven niet bekend wat de richtprijs is, maar het zou ons niet verbazen als deze slee meerdere tonnen op gaat leveren. De veiling gaat morgen (8 januari) van start, op wat Elvis' 87e verjaardag zou zijn.