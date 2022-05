Cadillac Fleetwood Brougham (1982) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je moet er maar zin in hebben met de huidige benzineprijzen, maar reken maar dat rijden in een Cadillac Fleetwood Brougham een hele ervaring is! Dit exemplaar is nog maar kort in Nederland en is wat ons betreft een welkome gast.

Terwijl de benzineprijs weer hard richting recordhoogte gaat, besloot iemand anderhalve week geleden dat de tijd rijp was om eens een Cadillac Fleetwood Brougham aan te schaffen. Eentje die, voor zover de kentekengegevens ons het hele verhaal vertellen, niet eens omgebouwd is voor lpg. Een dappere keuze wat ons betreft. Eén ding is zeker: je rijdt er heel bijzonder bij in zo'n Fleetwood Brougham, ook al mag het wat kosten.

Zeker zo in het zwart is de Fleetwood Brougham een heerlijk typische verschijning. De kentekenplaten achter de Nederlandse exemplaren (die overigens officieel niet donkerblauw hadden mogen zijn) verraden dat deze 'Caddi' zijn leven eerder in New York heeft doorgebracht. Als vervoer van een lokale maffioso wellicht? De Fleetwood Brougham moet in ieder geval ooit nieuw zijn gekocht door iemand die goed in de slappe was zat. Het was namelijk het vlaggenschip van Cadillac en bovendien heeft dit door AutoWeek-forumlid JFR gespotte exemplaar de in 1982 geïntroduceerde 4,1-liter V8 'High Technology Engine' in zijn neus liggen. Minder bedeelden konden gaan voor een van Buick afkomstige V6. Overigens was deze 135 pk sterke V8 relatief bescheiden vergeleken met de achtcilinders die je eerder in de Fleetwood Brougham trof. Zo was er tot 1981 een 145 pk sterke 6,0-liter V8 met cilinderuitschakeling (!) en tot 1979 zelfs een 195 pk sterke 7.0.

Het toppunt van verfijning is dit sterke staaltje Amerikaanse opzichtigheid weliswaar niet, maar aan luxe is er in de Fleetwood Brougham geen gebrek. Alles wat destijds al elektrisch te regelen kon zijn, was dat ook. De strak tegen elkaar geplaatste stoelen voorin hadden destijds niet misstaan in de foyer van een duur hotel en achterin zat je op een riante haast Chesterfield-achtige bank met beenruimte te over. Niet voor niets lieten de groten der aarde in de VS zich regelmatig in zo'n Fleetwood Brougham rijden. Deze mag zich voortaan hier in Nederland bewijzen!