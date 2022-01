Cadillac Escalade V in beeld

Dat er een Cadillac Escalade V aan zat te komen, wisten we al even. De Amerikanen vinden de tijd blijkbaar rijp om hun bekendste en grootste SUV te combineren met hun sportlabel, dat sinds de komst van de Blackwing-versies trouwens wel iets lager op de ladder is komen te staan. Wat dat precies betekent in het geval van de Escalade, weten we niet. Bij Cadillac willen ze op vrijdagmiddag namelijk ook snel naar huis, dus volstaat het merk met het ‘dumpen’ van de foto’s en de mededeling dat er in de lente meer informatie volgt.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de auto wordt aangedreven door de 6,2-liter V8 uit de CT5-V Blackwing. Die motor levert daarin 677 pk, maar zal uiteraard iets meer moeite hebben met de Escalade dan met de CT5.

Aan de buitenkant is de Escalade V, die er vooralsnog alleen in ‘korte’ standaardtrim lijkt te komen, op klassieke wijze opgetuigd. De auto krijgt veel zwarte accenten mee, een wat diepere voorbumper en een heftige diffuser met vier stortkokers van uitlaateindes. ‘Niet helemaal van deze tijd’, horen we ons oer-Hollandse brein zuur opmerken. Daarin schuilt stiekem echter ook wat jaloezie.