Cadillac Escalade IQ: elektrische gigant met 725 kilometer bereik

De Cadillac Escalade is al enkele jaren het model waarvan Cadillac jaarlijks de meeste exemplaren verkoopt. De Escalade begon zijn leven in 1999 als een met Cadillac-badges en meer verwennerij overladen GMC Yukon Denali, maar kreeg na zijn eerste generatiewissel toch echt zijn eigen koets. Hoewel de Escalade altijd de Cadillac-versie bleef van auto's als de GMC Yukon en Chevrolet Suburban, was daar vanbuiten nooit meer iets van te zien. De Escalade werd razendpopulair in videoclips en films en verwierf aan het begin van dit decennium een reputatie als opulente pats-SUV. Hoewel de SUV met name in thuisland de Verenigde Staten een ander aanzien geniet dan hier in Europa, is de Escalade nooit bescheiden geweest. Ondanks dat de vorige Escalade er ook met een hybride aandrijflijn was, is de huidige er alleen met V8 benzinemotoren en met een zes-in-lijn diesel. Dat blijft ook zo. Het is echter deze splinternieuwe Cadillac Escalade IQ die de Escalade-naam met de échte elektrowereld verbindt.

Meer dan ruim

De huidige generatie Escalade die pas sinds 2021 meedraait, krijgt in de vorm van deze Cadillac Escalade IQ namelijk een elektrisch zustermodel. De Escalade IQ is Caddy's antwoord op auto's als de Mercedes-Benz EQS SUV en staat net als de elektrische Lyriq en Celestiq op het Ultium-platform van General Motors. Die basis zit ook al onder auto's als de Chevrolet Silverado EV, GMC Hummer EV en zelfs onder de Prologue van Honda.

De elektrische Cadillac Escalade IQ meet 5,7 meter in de lengte en is daarmee dik 30 centimeter langer dan de reguliere huidige Escalade met verbrandingsmotoren, maar is wel zo'n 6 centimeter korter dan de verlengde versie ervan. Zijn wielbasis bedraagt een behoorlijk 3,46 meter. Het gevaarte is 2,17 meter breed (zonder zijspiegels meegeteld...), 1,93 meter hoog en staat op maar liefst 24-inch metende sloffen. Ook de Escalade IQ is een zevenzitter en achter de derde zitrij moet je volgens de Amerikanen nog 670 liter aan spul kwijt kunnen. Heftig. Daar komt nog eens bij dat de Escalade IQ ook onder de voorklep - de frunk - een bruikbare bagageruimte heeft met een capaciteit van 345 liter.

Heftig vermogen, heftig bereik

Cadillac kan natuurlijk niet anders dan de Escalade IQ een behoorlijk heftige aandrijflijn geven. Dat doet het dan ook. Twee elektromotoren zijn samen in de basis goed voor 687 pk en 834 Nm maar pompen in wat Cadillac de Velocity Max-modus noemt maar liefst 761 pk en 1.064 Nm naar het asfalt. In die modus sprint de elektrische gigant in minder dan 5 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Die elektromotoren putten hun levenslust uit een 200 kWh accupakket. Volgens Cadillac komt de Escalade daar meer dan 725 kilometer ver mee. In 10 minuutjes moet je voor 160 kilometer elektrisch genot weer kunnen bijladen.

Wat design betreft past de Escalade IQ netjes tussen de genoemde Lyriq, Celestiq én de nog officieel te onthullen Optiq. Het model heeft een indrukwekkend front met grote verticale lichtunits én led-dagrijelementen centraal in de snuit. De achterlichten zijn opgeknipt in twee delen net als bij de andere twee reeds bestaande elektrische Cadillacs. Cadillac schroeft een enorm 55 inch gebogen scherm in de Escalade IQ én brengt natuurlijk zijn Super Cruise-rijsysteem waarmee semi-autonoom rijden mogelijk is naar zijn EV. Dankzij vierwielsturing moet de gigant ook nog eens relatief eenvoudig een krappe bocht om te sturen zijn. Parkeergemak met een Escalade, het bestaat.

De Cadillac Escalade IQ gaat in de Verenigde Staten minimaal $130.000 kosten. Een reguliere Escalade kost er minstens zo'n $81.000. De elektrische Lyriq wisselt er vanaf zo'n $59.000 van eigenaar. De Celestiq - het absolute topmodel - is vele malen duurder en heeft een vanafprijs van zo'n $340.000.