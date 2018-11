Cadillac Escalade als Sport Edition

Cadillac doet in Los Angeles een poging om de aandacht van Lincolns Aviator af te leiden met de Escalade Sport Edition. De auto is, je raadt het al, helemaal zwart.

Wie tegenwoordig een sportief actiemodel wil maken heeft daar weinig meer dan zwarte verf voor nodig, lijkt het. Black Editions, Dark Labels, Black Badges en Black Fire Editions schieten als paddestoelen uit de grond. Ze hebben één overeenkomst: alles is zo donker mogelijk uitgevoerd. Aan de overkant van de oceaan is dat kennelijk niet anders en dus overgiet Cadillac de normaliter zo rijkelijk met chroom behangen Escalade volledig met zwarte verf. De grille, de raamomlijsting, alle sierelementen en natuurlijk de 22-inch wielen gaan door die tint ogenschijnlijk naadloos in elkaar over en natuurlijk is ook de carrosserie in zwart uitgevoerd.

Behalve die zwarte tint is deze Escalade identiek aan ieder ander exemplaar. Ook deze full-size-SUV wordt dus aangedreven door een 6,2 liter V8 met 420 Amerikaanse pk’s. Cadillac rept met geen woord over een langere ESV-versie van de Sport Edition, dus het lijkt erop dat het pakket is voorbehouden aan de ‘korte’ variant. Het zwarte bad heeft een prijskaartje van 2.700 dollar.

Dit jaar viert de Cadillac Escalade z’n twintigste verjaardag. In vijftien van die jaren stond het model bovenaan de verkoopranglijst van z’n segment en General Motors neemt natuurlijk graag de kans waar om ons daarop te wijzen.