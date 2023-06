Cadillac CT5-V Blackwing beestachtig sterk dankzij Hennessey

Alweer dik twee jaar geleden maakten we (of beter gezegd, de Amerikanen) kennis met de Cadillac CT5-V Blackwing. Een maar liefst 677 pk sterke sedan die auto's als de BMW M5 en Audi RS6 angstzweet moet bezorgen. Met die 'standaard' 6.2 V8 schiet de CT5-V Blackwing al in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt-ie een topsnelheid van ruim 320 km/h. Niets om je voor te schamen dus, het was zelfs direct de sterkste straatlegale Cadillac ooit, maar Hennessey Performance vindt het uiteraard lang niet genoeg.

De technici gingen aan de slag met de achtcilinder en wisten dankzij onder meer aangepaste cilinderkoppen, verbeterde in- en uitlaatkleppen, andere kleptstoters en stoterstangen en een nóg grotere supercharger het vermogen flink op te schroeven. Maar liefst 1.000 Amerikaanse pk's en 1.309 Nm laat de V8 nu los op de achterwielen. Die enorme krachttoename is volgens Hennessey goed voor een grofweg een seconde snellere o-100 km/h-sprint. De grote grap is dat tuner het uiterlijk van de CT5-V Blackwing ongemoeid laat. Van zichzelf is het al een iets subtielere verschijning dan bijvoorbeeld een Audi RS6, maar nu kun je zelfs bijna van een wolf in schaapskleren spreken.

Overigens zorgt Hennessey er ook voor dat de CT5-V Blackwing ondanks dat enorme vermogen nog enigszins door een bocht moet kunnen gaan, dankzij breed configureerbare Magentic Ride Control en Brembo-remmerij. Het is nog niet bekend wat het hele pretpakket kost. De reguliere CT5-V Blackwing is er in de VS vanaf omgerekend €93.495.