Cabrio's met vier deuren - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Een cabriolet heeft doorgaans twee deuren. Vierdeurs cabriolets zijn een stuk zeldzamer, zeker als de auto in kwestie laag op zijn wielen moet staan. In deze editie van De Vluchtstrook zetten we enkele vierdeurs cabrio's van na de oorlog op een rijtje. Helaas zit daar ook wat onvervuld potentieel bij.

BMW 502 Cabriolet

We trappen af met de oudste vierdeurs cabriolet in dit rijtje. Na de oorlog waren de 501 en de 502 de eerste modellen die BMW in de jaren 50 op de weg zette. Ook was het de eerste auto die het merk in Beieren in elkaar schroefde. De 502 beschikte over een V8 en was er ook als vierdeurs cabriolet. Die werd in eerste instantie door coachbuilder Baur gebouwd in 1955, naar verluidt zijn daar slechts 11 exemplaren van gemaakt. In 1960 kwam de 502 er ook als 'Autenrieth Cabriolet', die hierboven staat afgebeeld. Deze 502 heeft ten opzichte van zijn voorganger een neus die meer rechtop staat, ook de cabriokap is iets beter weggewerkt in open toestand. De stijfheid van de carrosserie was ongetwijfeld niet om over naar huis te schrijven.

Lincoln Continental Convertible

In de jaren 60 was de Lincoln Continental Convertible een auto waarin Hollywoodsterren graag werden gezien. Het rechthoekige design oogt in combinatie met de dubbele koplampen en chromen bumpers heerlijk klassiek. De Continental Convertible had net als de sedan achterwaarts openende achterdeuren. Dat is niet alleen gaaf om te zien, maar ook makkelijker in de constructie omdat je de B-stijl dan achterwege kunt laten. Helaas worden dergelijke 'land yachts' tegenwoordig niet meer gemaakt, ook al maakte Cadillac het publiek deze eeuw wel lekker met de Ciel, die verderop in dit stuk nog langskomt.

Jeep Wrangler Unlimited

Zoals in de inleiding al even aangestipt, zijn lage vierdeurs cabriolets af fabriek echt zeldzaam. Voor de oorlog werden ze wel meer gemaakt, maar die lijst zou gezien de grote hoeveelheid coachbuilders aardig lang worden. SUV's zijn er veel vaker als vierdeurs cabriolet, te beginnen met één van de populairste modellen: de Wrangler Unlimited. De Unlimited is de uitvoering met lange wielbasis en werd voor het eerst geïntroduceerd op generatie TJ in 2004. Tot op heden biedt Jeep de Unlimited aan in het gamma. De open lucht is niet geheel vrij zichtbaar, want om de stijfheid van de carrosserie te kunnen waarborgen zit er een beugel tussen de voor- en achterportieren in het dak. Daarnaast heeft de Wrangler ook rolbeugels achter. Dat neemt echter niet weg dat Jeep momenteel één van de weinige fabrikanten is met een vierdeurs cabriolet in het gamma.

Ford Bronco

De andere fabrikant met een vierdeurs cabriolet is namelijk Ford, dat onlangs de Bronco nieuw leven inblies. Met de Bronco wil Ford de Jeep Wrangler het vuur aan de schenen leggen, daarom is het ook niet zo gek dat de Bronco in ongeveer dezelfde carrosserievarianten op de markt komt. Het stoffen dak van de Bronco is handmatig weg te vouwen, zoals de beste man op de bovenstaande afbeelding demonstreert. In tegenstelling tot de Wrangler heeft de Bronco géén beugel tussen de voor- en achterportieren in het dak, waardoor je een grotere open ruimte hebt. Overigens kun je ook kiezen voor afneembare dakpanelen. Leuk voor de echte avonturiers: de deuren van de Bronco kunnen er eventueel ook uit.

Hummer H1 Convertible

Het lijstje van vierdeurs terreinauto's met open dak is nog niet ten einde. De Hummer H1 was er namelijk ook als 'Convertible' met een enorm stoffen dak. Waar je je in de Bronco een avonturier kunt wanen door de ontbrekende deuren, heeft de H1 een militaire inborst. De Hummer H1 is namelijk een directe afstammeling van de 'Humvee', het iconische militaire voertuig dat vooral bekend is geworden wegens zijn rol bij operatie Desert Storm in de Golfoorlog en latere militaire inzet in voornamelijk het Midden-Oosten. De civiele variant kwam in 1992 op de markt en hield het uiteindelijk vol tot 2006. Zijn opvolger, de Hummer H2, was er af fabriek nooit als cabriolet.

Conceptauto's

Dan nu over naar het onvervulde potentieel, want zowel Mercedes-Benz als Cadillac speelde met het idee om een vierdeurs cabriolet op de markt te brengen. Mercedes liet in 2006 de Concept Ocean Drive zien, een auto die het publiek moest klaarstomen voor een S-klasse cabriolet. Uiteindelijk kwam die er pas in 2015 en had hij twee deuren minder. Daarnaast kwam Cadillac in 2011 op de proppen met de Ciel Concept, een moderne interpretatie van de 'land yachts' van weleer. Helaas bracht Cadillac dit studiemodel nooit tot wasdom, net als andere toffe concepts van het merk als de Sixteen en Elmiraj.