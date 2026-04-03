BYD’s winst met 19 procent gedaald

Vooral in China is het lastig

BYD gigafactory Zhengzhou
Jan Lemkes
Als het om Chinese automerken gaat, gaat het al snel over wereldwijde groei en immense verkoopcijfers. Maar vandaag even niet: de winst van BYD is stevig gedaald.

BYD sluit 2025 af met 19 procent minder winst, blijkt uit de jaarcijfers die eind maart openbaar zijn geworden. Het gigantische concern – in de top 10 wereldwijd, nummer 1 of 2 als het om EV’s gaat – verkocht weliswaar meer auto’s, maar moest door stevige concurrentie genoegen nemen met minder marge. De winstmarge bleef steken op 4,1 in plaats van 5,2 procent, meldt Automotive News aan de hand van een BYD-PDF die bij ons helaas niet wil laden.

BYD Atto 3

Hoewel de verkoopcijfers van BYD’s EV’s en PHEV’s wereldwijd nog met 7,7 procent toenamen, verkocht het merk in thuisland China juist 7,8 procent minder auto’s. Om dat probleem te ondervangen wil het bedrijf zich steeds meer op het buitenland gaan richten. Europa is daar een belangrijk onderdeel van, maar BYD is inmiddels wereldwijd in maar liefst 119 landen actief. De balans is al doorgeslagen naar het buitenland, hoewel China voor één enkel land loeibelangrijk blijft: BYD verkocht binnen China 3,55 miljoen auto’s en buiten China 4,6 miljoen stuks.

BYD Elektrische Auto

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost Volledige nwe Auto Panorama Leder LMV

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost Volledige nwe Auto Panorama Leder LMV

  • 2025
  • 4 km
€ 32.950
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost 218pk Panoramdak/Stoelverwarming/360Camera

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost 218pk Panoramdak/Stoelverwarming/360Camera

  • 2026
  • 15 km
€ 35.950
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost 218pk Panoramadak/Stoelverwarming/AppleCarplay

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost 218pk Panoramadak/Stoelverwarming/AppleCarplay

  • 2026
  • 15 km
€ 35.950

