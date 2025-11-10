BYD komt ook in Europa met premiummerken, zoveel is duidelijk. In China maakten we kennis met de complete menukaart van de Chinezen, en leerden we welke merken we in Europa wel en ook niet kunnen verwachten.

Het is heel eenvoudig om het spoor bijster te raken als het om Chinese automerken gaat. Het zijn er nu eenmaal nogal veel, en die merken hebben ook nog de neiging om met allerlei labels en submerken te komen. Bij BYD toont de menukaart vooralsnog vier verschillende merken: BYD, Fangchengbao, Denza en Yangwang. Allemaal zijn ze hier op de site al eens voorbij gekomen en we konden je ook al eerder vertellen dat Denza na BYD het tweede merk uit de lijst wordt dat in Europa en Nederland beschikbaar zal zijn. Denza voert hier vanaf het tweede kwartaal van 2026 onder meer de Z9 GT, een interessante en razendsnelle shooting brake die we al even kort konden rijden.

Denza B5 naar Europa

Denza krijgt echter meer modellen onder zijn hoede, en die komen onder meer van Fangchengbao. Bij BYD zien ze kennelijk zelf ook in dat die merknaam niet zo lekker van de tong rolt buiten China, en dus blijft het merk lekker ‘thuis’. Wel eindigen sommige modellen onder de Denza-naam alsnog in buitenlandse showrooms. In het Midden-Oosten en Australië is dat al het geval en voert Denza de B5 en de B8, auto’s die in China respectievelijk Fangchenbao Bao 5 en Bao 8 heten. Het gaat in beide gevallen om stoere terreinwagens met een ladderchassis. Voor de aandrijving zorgt een zeer krachtige plug-inhybridecombinatie met twee elektromotoren en honderden pk’s, die voor de gelegenheid ‘DMO’ heet. Dat staat voor ‘Dual-Mode Off-road.

De kleinere Bao 5/B5 is alsnog ongeveer even groot als de huidige Toyota Land Cruiser (Prado), die we in Nederland al kennen. Als Denza B5 komt hij volgend jaar ook naar Europa en dat zou weleens interessant kunnen worden. Je koopt hiermee immers een Land Cruiser-achtige inclusief de terreincapaciteiten en stoere uitstraling, maar dan met een veel lagere CO2-uitstoot en dus veel lager bpm-tarief. De Denza B5 heeft daarom goede papieren om relatief betaalbaar te zijn in een land als Nederland, hoewel dat in de praktijk nog wel even moet blijken.

Yangwang

Denza verhoudt zich grofweg tot BYD zoals Audi tot Volkswagen. Het is dus een premiummerk, maar wel een premiummerk dat voor een grote doelgroep bereikbaar moet zijn. Dat is anders bij Yangwang. Dat is de topper van de reeks, het Bentley van BYD zo je wilt. YangWang heeft op dit moment drie modellen. De U7 is een sierlijk gelijnde sedan, de U8(L) een gigantische en megalomane SUV en de U9 een elektrische hypercar waarvan de snelste versie zich zelfs de allersnelste productieauto ter wereld mag noemen. YangWang doet al een tijdje goede zaken in China, lijkt met zijn buitenissige stijl geknipt voor de rijkere delen van het Midden-Oosten en komt op termijn ook naar Europa.

Wanneer en met welke modellen? Dat weten we niet precies. Wel weten we dat het merk Yangwang begin 2026 in het Midden-Oosten zal worden gelanceerd, waarna Europa binnen afzienbare tijd zal volgen. Ook weten we dat die gigantische U8 zelfs in ‘korte’ vorm al 3.500 kg weegt. In Europa mag je met een B-rijbewijs met maximaal dat gewicht op pad, dus een Europese carrière voor dit specifieke model lijkt een lastig verhaal. Zo’n U9, dan maar?