Dat BYD’s luxemerk ooit naar Europa zou komen, weten we al een tijdje. Nu wordt de komst van dit premiummerk echter concreter, weten we om welke modellen het exact gaat én wanneer we die auto’s hier kunnen verwachten.

Denza is één van de premiummerken van BYD. Die grens is hier niet zo duidelijk als bij Lexus en Toyota en Audi en Volkswagen, maar Denza staat duidelijk boven BYD en nog onder het wel erg buitenissige Yangwang. Denza bestaat in China al een tijdje en heeft ons al meermaals kort laten proeven aan zijn producten, maar komt nog in 2026 naar niet minder dan 30 Europese landen waaronder Nederland.

Dat gaat gebeuren met twee modellen: de Denza Z9GT waarvan we dat al wisten en de Denza D9 waarvan we dat stiekem ook al heel lang wisten. Die D9 is een luxe MPV-achtige en daarmee een wat opmerkelijke keuze voor onze contreien, maar vult de showroom natuurlijk wel lekker snel op en is bovendien mogelijk een voordelig alternatief voor de Mercedes-Benz VLE. Dat weten we echter nog niet, want de prijzen van beide modellen volgen pas binnenkort. Wel weten we dat de D9 voor Europa een zwarte grille krijgt, net even wat meer ingetogen dan het verchroomde exemplaar van de Chinese variant. De auto biedt volgens Denza riant plaats aan zeven volwassenen en hun koffers en is een plug-inhybride met een zeer riante elektrische actieradius van 210 kilometer.

De Z9GT is er als hybride en als EV. Laatstgenoemde heeft drie elektromotoren en knalt in 2,7 tellen van 0 naar 100, al is het nog wel even afwachten voor alle Europese specificaties. De auto zit ramvol luxe, waaronder een audiosysteem met Dolby Atmos en 20 luidsprekers.

De ‘party trick’ van deze auto’s is echter niet het audiosysteem of de ruimte, en zelfs niet de mogelijkheid van de D9 om zich zijwaarts in een parkeervak te wringen. Het snelladen is op papier pas echt indrukwekkend, want Denza lanceert BYD’s Flash Charging-technologie ook meteen in Europa. Dat betekent snelladen tot een ongekende 1.500 kW. Concreet betekent dat volgens Denza dat de auto in 5 minuten van 10 naar 70 procent kan laden, in negen minuten van 10 naar 97 procent (bijna vol dus) en daar zelfs in de kou maar 12 minuten voor nodig zou hebben. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je bij een lader staat die zoveel vermogen kan leveren. Die bestaan nog niet in Europa, maar BYD wil daarom zelf 3.000 zogeheten Flash Chargers gaan installeren in Europa. Op termijn? Valt mee: in de komende 12 maanden!

Denza gaat van start in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het VK, maar Nederland zit bij de in totaal 30 landen die voor het einde van het jaar met het merk gaan kennismaken. Zoals beloofd volgen de prijzen binnenkort, dus houd ons zoals altijd scherp in de gaten.