Elektrische auto's zijn er in Europa inmiddels al even in diverse verschijningsvormen. Er zijn elektrische sedans, liftbacks, hatchbacks, stationwagons, cross-overs en SUV's. Met de komst van de MG Cyberster is er straks zelfs een elektrische roadster op de markt. Elektrische MPV-achtigen zijn er naast de Volkswagen ID Buzz nauwelijks tot niet. Daarin komt mogelijk verandering dankzij de Chinese autobouwer BYD. Dat neemt de elektrische Denza D9 mee naar de IAA in München.

BYD zegt het Europese publiek kennis te willen laten maken met wat het zijn high-end submerk noemt door de D9 op de beursvloer van de IAA te parkeren. BYD zegt verder de Europese markt "te teasen met een inkijkje in Denza." Hoewel het tonen van één model niet direct betekent dat BYD plannen heeft om Denza ook daadwerkelijk naar Europa te halen, kun je je afvragen waarom het merk de moeite neemt om het 'submerk' aan de Europese klant voor te stellen. Dat doen wij in ieder geval ook. Om meerdere redenen zelfs.

In augustus vorig jaar kon AutoWeek melden dat BYD in Europa het ontwerp van de Denza D9 ook in Europa had vastgelegd. Op zichzelf is ook dat geen onomstotelijk bewijs voor de komst van Denza en de D9 naar onze contreien. Maar er is meer. Eerder dit jaar dook in Nederland een tweetal splinternieuwe BYD's op. De Song Plus en - inderdaad - de Denza D9. De Song Plus is inmiddels als BYD Seal U bevestigt voor de Europese en Nederlandse markt. De Denza D9 nog niet, maar samen met de patentregistratie in Europa én het feit dat BYD de elektrische MPV nu meesleept naar de IAA zijn er behoorlijk wat redenen om te vermoeden dat de D9 ook deze kant op komt. We zijn nog in afwachting van een reactie van BYD.

Denza D9

Denza is een merk dat in 2010 ontsproot uit een samenwerking tussen BYD en Mercedes-Benz/Daimler. In 2014 introduceerde Denza in de vorm van de ietwat merkwaardige 400 zijn eerste model. Dat was een elektrische MPV-achtige met een sedankont die gebruikmaakte van het platform van de toen actuele B-klasse. De 400 werd tijdens een facelift in 2018 omgedoopt tot 500. Enkele jaren geleden introduceerde Denza een plug-in hybride SUV: de X. Die is inmiddels gefacelift en heet nu N8. Daimler stapte in 2021 voor een groot deel uit Denza, met als gevolg dat BYD nu 90 procent van de aandelen van het merk in bezit heeft.

En de Denza D9 dan? Dat is een met zijn lengte van 5,25 meter behoorlijk kloekje MPV die als plug-in hybride én als EV wordt geleverd. De elektrische versie heeft een accupakket van ruim 100 kW en komt - volgens de Chinese CLTC-cyclus - zo'n 620 kilometer ver op een volle accu.