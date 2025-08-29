BYD ziet wereldwijde verkopen enorm stijgen

Ga naar de inhoud
BYD heeft in de eerste helft van dit jaar veel meer elektrische auto's verkocht. De grootste elektrische autofabrikant ter wereld verkocht bijna 2,2 miljoen voertuigen, een derde meer dan in de eerste zes maanden van 2024.

Ook de omzet en de winst stegen fors, dankzij de sterke vraag naar zijn voertuigen. BYD is bezig met een grote uitbreiding in het buitenland vanwege tegenslagen op de thuismarkt. De elektrische autofabrikant heeft eind mei flinke kortingen gegeven, maar de Chinese regering wil een einde maken aan de flinke prijsverlagingen in de auto-industrie. Beijing vreest dat die de merkwaarde ondermijnen en bedrijven onder financiële druk zetten. Desondanks hebben fabrikanten als BYD in juli nog kortingen uitgedeeld.

De omzet van BYD steeg met 23 procent naar 371,3 miljard yuan, omgerekend zo'n 44,6 miljard euro. De nettowinst steeg met 14 procent tot 15,5 miljard yuan (ongeveer 1,9 miljard euro).

Mogelijk krijgt BYD het in de tweede jaarhelft moeilijker. Autofabrikanten moeten hun jaarlijkse verkoopdoelstellingen proberen te halen zonder prijsverlagingen in China. BYD wil over het hele jaar wereldwijd 5,5 miljoen voertuigen verkopen, maar de autofabrikant heeft in de eerste helft dus net iets minder dan de helft van dat aantal verkocht.

Donderdag kwamen verkoopcijfers van auto's in de Europese Unie naar buiten. Daaruit bleek dat BYD in juli ruim drie keer zoveel nieuwe auto's in het landenblok heeft verkocht vergeleken met vorig jaar. Bijna 9700 BYD's werden vorige maand op kenteken gezet in de EU, tegen ruim 3100 een jaar eerder. Het marktaandeel groeide daarmee van 0,4 procent tot 1,1 procent.

