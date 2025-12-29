Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

BYD waarschijnlijk grootste verkoper elektrische auto's van 2025

Tesla verslaan

11
Dubbeltest BYD Dolphin Surf Fiat Panda

BYD is dit jaar waarschijnlijk 's werelds grootste verkoper van elektrische auto's. Het neemt die titel over van Tesla. De twee autofabrikanten komen binnenkort met hun verkoopcijfers over 2025.

Volgens een maandag verschenen analyse van het Franse persbureau AFP op basis van verkoopgegevens die al bekend zijn, is het vrijwel uitgesloten dat het Amerikaanse bedrijf onder leiding van Elon Musk zijn leidende positie behoudt.

Het modellenaanbod van BYD is veel groter dan dat van Tesla en het Chinese merk bestormde het bijna afgelopen jaar de markt met een nog goedkopere EV, de BYD Dolphin Surf. Tesla lanceerde wel een beter betaalbare variant van de Model Y, de Standard, maar die middelgrote elektrische SUV kan prijstechnisch niet concurreren met de goedkoopste elektrische auto's.

11 Bekijk reacties
BYD

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BYD Atto 2 Comfort 65 kWh | Nieuwste uitvoering 430KM Range & 204 PK!

BYD Atto 2 Comfort 65 kWh | Nieuwste uitvoering 430KM Range & 204 PK!

  • 2026
  • 1 km
€ 35.945
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost plug in hybrid, fabrieksnieuw!

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost plug in hybrid, fabrieksnieuw!

  • 2025
  • 36 km
€ 36.995
BYD Atto 2 Comfort 65 kWh Snel leverbaar/Panoramadak-360 graden camera/Navigatie-Stuur/stoelverwarming

BYD Atto 2 Comfort 65 kWh Snel leverbaar/Panoramadak-360 graden camera/Navigatie-Stuur/stoelverwarming

  • 2025
  • 10 km
€ 36.690

Lees ook

Vergelijkende test
Dubbeltest BYD Dolphin Surf Fiat Panda

De BYD Dolphin Surf is degelijk, maar de Fiat Grande Panda is ruimer

Nieuws
BYD Seal 06 DM-i

EU-strafheffing Chinese auto’s had precies omgekeerde effect

Nieuws
BYD Atto 2

BYD Atto 2 krijgt topversie met grotere accu en 430 kilometer bereik

Nieuws
BYD draaibaar scherm

Over en uit met draaibare schermen in BYD’s

Nieuws
BYD Seal 6 DM-i Sedan en Touring

BYD’s verkopen wederom gedaald

Lezersreacties (11)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.