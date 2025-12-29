BYD is dit jaar waarschijnlijk 's werelds grootste verkoper van elektrische auto's. Het neemt die titel over van Tesla. De twee autofabrikanten komen binnenkort met hun verkoopcijfers over 2025.

Volgens een maandag verschenen analyse van het Franse persbureau AFP op basis van verkoopgegevens die al bekend zijn, is het vrijwel uitgesloten dat het Amerikaanse bedrijf onder leiding van Elon Musk zijn leidende positie behoudt.

Het modellenaanbod van BYD is veel groter dan dat van Tesla en het Chinese merk bestormde het bijna afgelopen jaar de markt met een nog goedkopere EV, de BYD Dolphin Surf. Tesla lanceerde wel een beter betaalbare variant van de Model Y, de Standard, maar die middelgrote elektrische SUV kan prijstechnisch niet concurreren met de goedkoopste elektrische auto's.