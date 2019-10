BYD toont Song Max EV

Er gaat geen week voorbij zonder onthulling van een nieuwe, puur voor de Chinese markt bestemde EV. De nieuwkomer van deze week is de Song Max EV van BYD, een volledig elektrische versie van de in 2017 aan de wereld voorgestelde Song Max (foto 5 en 6).

De Song Max is een 4,68 meter lange zevenzits-MPV die wat formaat betreft tussen een Renault Grand Scénic en een Ford S-Max zit. Waar de reguliere variant een 150 pk sterke 1.5 in zijn neus heeft liggen, is deze Song Max EV uiteraard voorzien van een elektromotor. Die op de vooras gemonteerde unit levert 163 pk en is gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 59,1 kWh. Daarmee moet de MPV een actieradius van 401 kilometer kunnen halen. Let wel: dit is vastgesteld volgens niet niet bepaald nauwkeurige NEDC-methode.

De nieuwe stekkerversie van de Song Max wijkt optisch slechts op detailniveau af van de reguliere smaken. De grille en wielen zijn speciaal voor deze EV-versie getekend, maar verder gaan de uiterlijke verschillen niet. Wie de MPV prettig op het netvlies vindt liggen, heeft daar een bekende naam voor te danken. De Song Max is namelijk getekend onder leiding van niemand minder dan Wolfgang Egger, bekend van zijn carrière als Chief Designer bij Seat, Head of Design bij Lancia en Head of Audi Group Design. Egger staat sinds 2017 aan het roer van BYD's designafdeling.