‘BYD stelt verkoopdoelen fors naar beneden bij’

Toch niet zo goed

11
BYD Seal
Jan Lemkes

Exploderende verkoopcijfers, stevige winsten en bijna maandelijks een nieuw model: de opmars van het Chinese BYD lijkt niet te stoppen. Toch gaat het helemaal niet zo goed bij BYD, dat z’n verkoopdoelen naar verluidt fors naar beneden bijstelt.

Dit jaar wilde BYD 5,5 miljoen auto’s verkopen. Dat is erg ambitieus en fors meer dan de 4,3 miljoen auto's die vorig jaar wereldwijd over de toonbank gingen, al moet gezegd dat BYD ook in een moordend tempo nieuwe modellen lanceert en extra markten aanboort. Hoewel het ANP-bericht over de resultaten van de eerste helft van 2025 nog aardig positief was, was toen al duidelijk dat er in die helft ‘maar’ 2,2 miljoen BYD’s zijn verkocht. Het halen van dat doel van 5,5 miljoen leek daarmee al lastig te worden, en dat wordt nu onderstreept. Volgens Reuters heeft BYD de doelstelling voor 2025 intern al meerdere malen naar beneden bijgesteld en staat het verkoopdoel voor 2025 nu op 4,6 miljoen auto’s. Dat is 16 procent minder dan het oorspronkelijke doel, maar wel nog altijd 7 procent meer dan in 2024. Eigenlijk dus helemaal niet zo slecht, maar toch een tegenvaller voor BYD na zoveel mooie vooruitzichten.

De verkoopdaling komt voor een belangrijk deel door een afname van de verkochte compacte auto’s in eigen land, die in juli bijna 10 procent minder verkochten dan vorig jaar en goed zijn voor het gros van de BYD-verkopen in China. Volgens de ingewijden heeft BYD vooral last van (ook) Chinese concurrenten als Geely en Leapmotor. Geely heeft zijn verkoopdoelen onlangs juist naar boven bijgesteld, van 2,71 naar 3 miljoen voertuigen voor 2025.

BYD Elektrische Auto

