BYD stelt massaproductie in Hongarije uit

BYD's grote fabriek in Hongarije draait voorlopig niet op volle toeren, zo blijkt uit berichtgeving van Automotive News dat zich baseert op informatie van anonieme ingewijden. Tot 2026 draait de productie in de piepjonge fabriek op een lager pitje. In plaats van 150.000 auto's, zou BYD er in 2026 slechts enkele tienduizenden produceren. Uiteindelijk zouden er in de Hongaarse fabriek jaarlijks 300.000 BYD's van de band moeten lopen.

Tegelijkertijd zou de in Turkije op te tuigen nieuwe fabriek juist eerder in gebruik worden genomen. BYD zou in die fabriek juist meer willen produceren dan eerder aangekondigd. De motivatie hierachter heeft uiteraard met centen te maken. Volgens de ingewijden is het voor BYD nou eenmaal goedkoper om in Turkije te bouwen.