BYD Song L: elektrisch schieten op Kia EV6

Tijdens Auto Shanghai liet BYD eerder dit jaar een vroege versie van de Song L zien. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en BYD acht de tijd nu al rijp om de definitieve productieversie van die auto naar voren te schuiven. In tegenstelling tot auto's als de Seal en Dolphin is de Song L een model van de Dynasty-lijn en niet een van de Ocean-familie. Betekent dat dan dat komst naar Europa is uitgesloten? Welnee. BYD verkoopt in Europa namelijk modellen uit zowel de Ocean- als Dynasty-reeks.

Wacht even, Ocean en Dynasty? Jazeker. BYD heeft zijn modellen verdeeld over die twee kopjes. Auto's als de in Nederland leverbare Seal en Dolphin vallen net als de voor Europa interessante Seagull in de Ocean-categorie en hebben stuk voor stuk modelnamen van dieren die in of rond de zee leven, al bestaan er in thuisland China ook Ocean-modellen die vernoemd zijn naar oorlogsschepen. De Dynasty-reeks ken je ook in Nederland en wel van de Han, de Tang en de hier Atto 3 maar in China Yuan Plus geheten compactere cross-over. Zoals gezegd is de BYD Song L een EV van de Dynasty-reeks en dus is het niet verwonderlijk dat de vormgeving van het front optisch nauwer aansluit bij dat van auto's als de Han en de Tang dan op dat van de Seal.

Maar, wat is de Song L? De BYD Song L is een 4,84 meter lange, 1,95 meter brede en 1,56 meter lage elektrische cross-over waarvan zijn verschijningsvorm enigszins doet denken aan die van auto's als de Kia EV6. Een lage cross-over dus, al is de BYD Song L wel langer dan de genoemde Kia. De wielbasis van de BYD Song L meet 2,93 meter. De auto staat op het e-Platform 3.0 van BYD, een modulaire EV-basis die ook door auto's als de Dolphin en Seal wordt gebruikt. Uitgebreide technische specificaties geeft BYD nog niet vrij.

We zijn nog in afwachting van een reactie van BYD of er plannen zijn de Song L ook hierheen te halen.