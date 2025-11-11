Er gaat hier momenteel geen dag voorbij zonder BYD-nieuws. Niet zo gek, want AutoWeek was onlangs een paar dagen te gast bij het merk in China, en dan pik je nog eens wat op. BYD’s voorspellingen over de toekomst van EV-accu’s, bijvoorbeeld, en die zijn best relevant. BYD is immers één van de weinige autofabrikanten die ook zelf accu’s bouwt. Dat is zelfs één van de belangrijkste bezigheden van het bedrijf, dat ooit begon als accubouwer en zijn accu’s ook aan allerlei andere fabrikanten levert.

Na razendsnel ladende LFP-accu’s met ingenieuze temperatuurhuishouding is het volgens BYD-topvrouw Stella Li niet moeilijk om te voorspellen wat de volgende grote doorbraak op dit gebied zal zijn. Dat moet wel de solid-state-batterij zijn, een accu met een bijzonder hoge energiedichtheid en daarmee allerlei revolutionaire gevolgen op het gebied van rijbereik en/of autogewicht. Wanneer we die solid-state-doorbraak dan kunnen verwachten bij BYD? “Binnen twee tot uiterlijk drie jaar presenteren we een eerste model”, belooft Li. Of dat een concept-car of een echte productieauto zal zijn, is daarbij overigens nog even afwachten.