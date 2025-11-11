Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

BYD: ‘Solid-state wordt eerstvolgende doorbraak in accutechniek’

Al binnen 2 tot 3 jaar

1
BYD Seal 6
Jan Lemkes

BYD is ooit begonnen als accubouwer én één van de grootste EV-bouwers ter wereld. Precies de juiste partij dus om aan te vragen wat de eerstvolgende grote revolutie op accugebied wordt, en wanneer we die solid-state-batterij kunnen verwachten.

Er gaat hier momenteel geen dag voorbij zonder BYD-nieuws. Niet zo gek, want AutoWeek was onlangs een paar dagen te gast bij het merk in China, en dan pik je nog eens wat op. BYD’s voorspellingen over de toekomst van EV-accu’s, bijvoorbeeld, en die zijn best relevant. BYD is immers één van de weinige autofabrikanten die ook zelf accu’s bouwt. Dat is zelfs één van de belangrijkste bezigheden van het bedrijf, dat ooit begon als accubouwer en zijn accu’s ook aan allerlei andere fabrikanten levert.

BYD Blade battery productie fabriek

BYD Blade Battery.

Na razendsnel ladende LFP-accu’s met ingenieuze temperatuurhuishouding is het volgens BYD-topvrouw Stella Li niet moeilijk om te voorspellen wat de volgende grote doorbraak op dit gebied zal zijn. Dat moet wel de solid-state-batterij zijn, een accu met een bijzonder hoge energiedichtheid en daarmee allerlei revolutionaire gevolgen op het gebied van rijbereik en/of autogewicht. Wanneer we die solid-state-doorbraak dan kunnen verwachten bij BYD? “Binnen twee tot uiterlijk drie jaar presenteren we een eerste model”, belooft Li. Of dat een concept-car of een echte productieauto zal zijn, is daarbij overigens nog even afwachten.

1 Bekijk reacties
BYD Elektrische Auto

PRIVATE LEASE BYD

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost | Panorama Dak | Stoel & Stuurverwarming | Stoelverkoeling | Infinity Audio | 360 Graden Camera | Elektrische Achterklep |

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost | Panorama Dak | Stoel & Stuurverwarming | Stoelverkoeling | Infinity Audio | 360 Graden Camera | Elektrische Achterklep |

  • 2025
  • 51 km
€ 36.945
BYD Seal U Design 87 kWh 2025 Bijtellingvoordeel

BYD Seal U Design 87 kWh 2025 Bijtellingvoordeel

  • 2025
  • 10 km
€ 49.790
BYD Seal U Design 87 kWh 2025 Bijtellingvoordeel

BYD Seal U Design 87 kWh 2025 Bijtellingvoordeel

  • 2025
  • 10 km
€ 49.790

Lees ook

Nieuws
Denza B5

BYD’s Fangchengbao niet naar Europa, Yangwang komt na Denza

Nieuws
BYD Dolphin Surf Back to Basics

Bij de BYD Dolphin Active moet je actief laden – Back to Basics

Nieuws
Tesla Model 3 BYD Seal duurtest

BYD haalt Tesla in op grote Europese markten

Nieuws
Denza Z9 GT

BYD belooft: volgend jaar 1.000 kW snelladen in Nederland

Nieuws
BYD Seal U DM-i

Eerste BYD uit Turkije wordt géén EV

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.