BYD Seal U: elektrische SUV met 500 kilometer bereik naar Europa

BYD startte zijn Europese EV-avontuur met de Han en de Tang en vulde dat later aan met de Atto 3. Dit jaar komen daar de reeds onthulde Dolphin en Seal bij. Maar er zit meer in het vat. Aan het eind van dit jaar vult BYD zijn Europese modellenaanbod aan met een nieuwe grotere SUV: de Seal U.

De BYD Seal U is een nieuwe elektrische SUV die in het vierde kwartaal van dit jaar naar Europa komt. Het is net als de Dophin, Seal en de in Europa (nog) niet leverbare Seagull een model van BYD's 'Ocean'-modellijn. Specifieker nog: de Seal U wordt aan het kapstokje van de elektrische sedan Seal gehangen. Van voren vertoont hij daarmee behoorlijk wat gelijkenissen. In een te vroeg door de Belgische afdeling van BYD online gezet maar inmiddels verwijderd persbericht hebben we al wat informatie van de auto te pakken.

BYD omschrijft de Seal U - een grondig gemoderniseerde elektrische Song Plus van de Dynasty-familie - als een SUV voor het D-segment. Hij komt in het vierde kwartaal op de markt en moet in de uitvoeringen Design en Comfort het Europese vasteland bereiken. Voor de Design-uitvoering geeft BYD een actieradius tot 500 kilometer op. Dankzij onder meer het Duitse Automobilwoche kunnen we je toch al wat meer vertellen. De BYD Seal U is 4,78 meter lang en is daarmee nog zo'n 14 centimeter langer dan pak hem beet een Skoda Enyaq iV. De wielbasis bedraagt 2,92 meter. De bagageruimte van de Seal U meet een riante 570 liter en kun je met de achterbank plat vergroten tot zo'n 1.450 liter. Net als andere BYD's - denk aan de Atto 3, Seal en Dolphin - heeft de Seal U een groot draaibaar infotainmentscherm dat in dit geval een diagonaal heeft van 15,6 inch.

De SUV staat op het platform van de Seal-zonder-U en zou in Comfort-uitdossing een 71,8-kWh accu hebben. De hoger gepositioneerde Design-uitvoering heeft een 87-kWh accupakket. Die laatste is de eerder genoemde versie met een actieradius van 500 kilometer. De BYD Seal U Comfort met het kleinere accupakket zou tot 420 kilometer ver moeten komen op een volle accu. De Design-variant kan tot 140 kW snelladen, met de Comfort moet je genoegen nemen met een laadvermogen van 115 kW. Ongeacht het gekozen accupakket krijg je een 218 pk sterke elektromotor op de vooras, goed voor een 0-100-sprint in bijna 10 tellen en een topsnelheid van 175 km/h.