BYD Seal is nu opeens 25 procent ruimer dan hij was!

BYD doet iets bijzonders met de Seal. De BYD Seal is voortaan namelijk opeens bijna een kwart ruimer dan hij was. Meer ruimte betekent dan ook simpelweg meer opberggenot.

De BYD Seal is inmiddels ruim twee jaar op de Nederlandse markt. Een hardloper is het niet. Er zijn sinds de Nederlandse marktintroductie nog geen duizend exemplaren van geregistreerd. Misschien kan een opmerkelijke verbetering aan de BYD Seal je nu wel over de streep trekken. De BYD Seal is voortaan namelijk veel ruimer, al merk je daar pas iets van als de voorklep of achterklep opent.

De bagageruimte van de elektrische BYD Seal had tot voor kort namelijk een inhoud van 400 liter. Die groeit nu met maar liefst 85 liter naar 485 liter. Ook de zogenoemde frunk, de bagageruimte onder de voorklep, is gegroeid. Daarin kun je nu 72 liter kwijt, 19 liter meer dan voorheen. In de BYD Seal kun je voortaan dus 557 liter kwijt. 104 liter meer dan de 453 liter waar de sedan eerder op bleef steken. We hebben het hier over een ruimtewinst van wel 23 procent. Mooi meegenomen: achterin krijg je een set bevestigingshaken om je bagage mee vast te snoeren.

BYD voert meer aanpassingen door. Zo verdwijnt het BYD-logo van de hoofdsteunen en lees je voortaan boven de achterlichtpartij 'BYD'. Natuurlijk zijn er nieuwe kleuren beschikbaar. Interessant: het 15,6 inch grote infotainmentscherm staat voortaan vast in de horizontale positie en is dus niet meer draaibaar.

Aan de aandrijflijnen wordt niet gesleuteld en dus komt de BYD Seal weer als 313 pk sterke achterwielaandrijver en als 530 pk sterke vierwielaandrijver op de markt. De minst potente is er met 61,4 kWh en met 82,5 kWh accu. De sterkste smaak is er enkel met de grootste accu.

Prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet.