BYD Seal: elektrische sedan ook met kleinere accu en dus goedkoper

In september 2022 schreven we al over de mogelijke komst van de elektrische BYD Seal naar Europa en in april van dit jaar werden die vermoedens door Louwman bevestigd. De prijzen van de BYD Seal hebben we nog niet, maar we weten wel al dat de eerste exemplaren omstreeks het eind van dit jaar geleverd gaan worden. De voor Europa bestemde Seal werd vooralsnog enkel met een 82,5 kWh groot accupakket voorgesteld, maar daar komt een accutechnisch minder riant bedeelde versie onder die dus zeer waarschijnlijk minder duur wordt dan de varianten met het reeds bekende pakket.

De BYD Seal krijgt namelijk ook in Europa een versie met een 61,4 kWh groot accupakket. Ook in Europa? Zeker. Zoals we nog voor de officiële aankondiging van de komst van de Seal naar Europa al schreven, levert BYD de Seal in China al met een kleinere accu. In Europa krijgt de BYD Seal met dit kleinere pakket de uitvoeringsnaam Comfort. Hoe krachtig zijn elektromotor is? Daar moeten we nog even naar gissen. In China levert BYD de Seal met dit pakket namelijk met een 204 pk of met een 231 pk sterke elektromotor op de achteras. Mik op een actieradius van - op papier - tussen de 400 en 450 kilometer.

Zoals gezegd was het al bekend dat de BYD Seal in Europa dus versies krijgt met de grotere 82,5 kWh accu. Er komt een 313 pk sterke achterwielaangedreven versie die uitvoeringsnaam Design draagt én een vierwielaangedreven versie met twee samen 530 pk sterke elektromotoren. Van die laatste weten we nu dat hij Excellence gaat heten. De 313 pk sterke versie snelt in 5,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een bereik van 570 kilometer. De vierwielaangedreven sterkere topversie schopt het tot een actieradius van 520 kilometer.

Op de komst van de BYD Seal met de kleinere 61,4 kWh accu moet je nog wel even wachten. Hij komt pas in het tweede kwartaal van volgend jaar naar Europa. De prijzen van de BYD Seal met 82,5 kWh accu komen volgende week.