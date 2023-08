BYD Seal DM-i: plug-in hybride met 200 kilometer bereik

De elektrische BYD Seal die je ook in Nederland kunt bestellen krijgt er een plug-in hybride naamgenoot bij met een wel heel indrukwekkend elektrisch bereik. Dit is de BYD Seal DM-i, een plug-in hybride sedan met een elektrische actieradius van wel 200 kilometer.

Het Europese en Nederlandse modellengamma van BYD bestaat uit een bonte verzameling auto's van BYD's Dynasty en Ocean geheten modellijnen. Zo zijn de elektrische Seal en Dolphin auto's van de Ocean-familie en de Atto 3, Han en Tang modellen uit de Dynasty-reeks. Onlangs schreven we over de splinternieuwe BYD Song L, een nieuwe EV6-achtige elektrische cross-over van de Dynasty-lijn die in theorie best eens naar Europa zou kunnen komen. Vandaag besteden we aandacht aan nog een nieuwkomer van BYD waarvan we een concreter vermoeden hebben dat hij naar Nederland komt.

De sedan die in dit artikel de hoofdrol speelt werd aanvankelijk als Chaser 07 aan het publiek voorgesteld maar gaat inmiddels als Seal DM-i door het leven. Seal. Dat maakt het een model van de Ocean-familie. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden is de Seal DM-i geen andere variant van de hier bekende elektrische Seal. De BYD Seal DM-i is namelijk een plug-in hybride sedan, maar wel een die met zijn design nauw aansluit op zijn elektrische naamgenoot. Ondanks de uiterlijke overeenkomsten tussen de twee Seals, hebben de twee in dit geval nagenoeg letterlijk geen moer met elkaar te maken.

De Seal DM-i heeft namelijk een eigen carrosserie en is ook nog eens een maat groter dan de elektrische Seal. De BYD Seal die in Nederland te koop is heeft een wielbasis van 2,92 meter en strekt zich uit over een afstand van 4,8 meter. Deze BYD Seal DM-i is met zijn wagenlengte van 4,98 meter bijna 20 centimeter langer en heeft ook nog eens 10 centimeter extra tussen de voor- en achteras. Het 'DM-i'-deel van de naam is belangrijk. Dat is namelijk BYD's aanduiding voor een plug-in hybride aandrijflijn. En niet zomaar een. De BYD Seal DM-i komt met een atmosferische 1.5 en met een geblazen benzinemotor met dezelfde inhoud beschikbaar. Het plug-in hybride deel van de aandrijflijn moet de 5 meter lange sedan een elektrisch bereik van tot 200 kilometer opleveren. Ook is er een variant die het tot een elektrische actieradius van 121 kilometer schopt. Let wel: al deze waarden zijn NEDC-cijfers en zijn dus minder realistisch dan in Europa gecommuniceerde WLTP-cijfers.

Het interieur van de BYD Seal DM-i is vormgegeven in dezelfde stijl als dat van de Seal, maar is onderling niet uitwisselbaar. Hoewel organische vormen ook in de Seal DM-i goed vertegenwoordigd zijn, is de concrete invulling van het dashboard toch echt anders. Wel heeft de plug-in hybride net als de elektrische Seal - en de Atto 3 en Dolphin - een groot draaibaar infotainmentscherm.

BYD heeft het ontwerp van de Seal DM-i inmiddels ook in Europa vastgelegd, zo blijkt uit door AutoWeek opgedoken patenttekeningen. De kans dat de BYD Seal DM-i naar Europa komt, bestaat dus zeker. Maar of ook Nederland bij de landen hoort waar de asfalt onder z'n wielen krijgt? We verwachten het niet. Vooralsnog profileert BYD zich in Nederland namelijk enkel als EV-merk.