BYD Seagull: de Atto 1 voor Nederland?

BYD – dat ook in Nederland actief is – heeft in China een interessante nieuwe en uiterst compacte elektrische hatchback, die in China Seagull heet en die als Atto 1 een zeer interessante aanvulling op het Europese leveringsgamma zou zijn.

BYD verkoopt in Nederland momenteel de in China Yuan Plus geheten Atto 3, een elektrische sedan die Han heet en een elektrische SUV met zeven zitplaatsen die naar het even Chinees klinkende Tang luistert. In thuisland China verkoopt BYD natuurlijk veel meer modellen, verspreid over diverse 'lijnen'. Zo behoren de Han en Tang er tot de Dynastie-familie, net als de Yuan Plus (Atto 3) dus. Daarnaast voert BYD in China ook de Ocean Series, een reeks modellen die vernoemd zijn naar dieren of zelfs oorlogsschepen. Denk aan auto's die namen hebben als Frigate en Destroyer, maar ook aan de al uitvoerig behandelde Seal en Dolphin. Van de Seal en Dolphin heeft AutoWeek eerder al in Europa geregistreerd patentbeeld opgedoken, wat er mogelijk op wijst dat die als achtereenvolgens Atto 2 en Atto 4 interessante toevoegingen aan het Europese leveringsgamma zouden kunnen zijn. De BYD Seal is een elektrische hatchback die in China nu een kleiner broertje heeft: de BYD Seagull. De meeuw.

De BYD Seal is zo'n 4,1 meter lang, maar de nieuwe Seagull duikt daar met zijn wagenlengte van 3,78 meter nog even aanzienlijk onder. De BYD Seagull is daarmee enkele centimeters langer dan de Dacia Spring, ideaal dus voor Europa. De 1,72 meter brede en 1,54 meter hoge compacte vijfdeurs heeft een wielbasis van exact 2,5 meter en daarmee overtreft hij de Spring met een kleine 8 centimeter. Dat klinkt veelbelovend voor de interieurruimte van het naar de gevederde steltlopers vernoemde hatchback. Het zich rondom zou nog wel eens niet optimaal kunnen zijn. De sterk oplopende schouderlijn en de dikke C-stijl lijken namelijk het zicht naar achteren en opzij wat te ontnemen.

Uitgebreide technische informatie is er nog niet. Wel weten we uit informatie en foto's die we hebben opgedoken bij het Chinese ministerie van Transport en Informatie Technologie dat de Seagull een 75 pk sterke elektromotor heeft en een topsnelheid van 130 km/h kan bereiken. Het wagengewicht bedraagt minimaal 1.160 kilo.

