BYD registreert elektrische MPV in Europa

Het Chinese Build Your Dreams (BYD) wil niets liever dan zijn tanden in de Europese automarkt zetten. Via de Louwman Group gaat de Chinese autobouwer in Nederland onder meer een elektrische SUV verkopen. Mogelijk komt er ook een elektrische MPV van BYD naar ons deel van de wereld.

Via de Louwman Group brengt Louwman Group de Tang op de Nederlandse markt, een 4,9 meter lange elektrische SUV met een 272 pk sterk elektrohart en een 86,4 kWh accu die een actieradius van tot 400 kilometer mogelijk maakt. Op termijn moeten meerdere modellen van BYD via Louwman Group op de Nederlandse weg verschijnen. Eerder schreven we al over de BYD Han EV en nu heeft AutoWeek mogelijk bewijs gevonden van een elektrische MPV die naar Europa komt.

In de database van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) heeft AutoWeek patenttekeningen opgedoken die erop wijzen dat BYD het design van een nieuwe MPV in Europa heeft geregistreerd (foto's 10 t/m 15). Of eigenlijk: van een nieuwe MPV van Denza. Dat vraagt om een korte uitleg. Denza is een merk dat zijn leven in 2010 begon als samenwerkingsverband tussen BYD en Mercedes-Benz/Daimler. Denza bracht in 2014 de 400 op de Chinese markt, een eigenaardig vormgegeven elektrisch aangedreven combinatie van een MPV en een sedan op basis van het platform van de B-klasse. Die Denza 400 werd in 2018 gefacelift en ging vanaf dat moment als 500 door het leven. In 2019 voegde Denza een plug-in hybride SUV aan zijn leveringsgamma toe: de X. Daimler verkocht in 2021 een deel van zijn belang in Denza aan BYD, met als gevolg dat Daimler nu 10 procent en BYD de resterende 90 procent van het merk in handen heeft. Dat is dan ook de reden dat de MPV die in dit artikel de hoofdrol speelt als BYD is geregistreerd, maar feitelijk een Denza is.

We hebben hier namelijk te maken met een auto die in China als Denza D9 is gepresenteerd. De 5,25 meter lange Denza D9 is er als 'Super Hybrid', (foto 7) een plug-in hybride die met diverse formaten accupakketten beschikbaar komt en met het grootste pakket geheel elektrisch tot 180 kilometer ver komt. De verbrandingsmotor is een geblazen 1.5. Deze Denza D9 Super Hybrid zie je ook op deze patentplaten, maar de versie met de verticale spijlen en een dichte grille is wellicht nog interessanter. Dat is namelijk een volledig elektrische versie van de D9 met een actieradius van meer dan 600 kilometer, al zijn er vooralsnog nog geen uitgebreide technische specificaties beschikbaar.

Wat vind jij? Is er op de Nederlandse markt ruimte voor een lel van een Chinese elektrische MPV?