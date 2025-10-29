Ga naar de inhoud
BYD Racco: piepkleine elektrische micro-MPV

De eerste van zijn soort

BYD Racco
Lars Krijgsman

Ook het Chinese BYD neemt een kleine maar praktische elektrische auto mee naar de Japan Mobility Show in Tokio. Dit is de elektrische BYD Racco!

Maak kennis met de BYD Racco. Dat is de eerste BYD die puur en alleen voor exportmarkten is ontwikkeld en die dus niet in thuisland China op de markt komt. Dat de auto in Japan debuteert verklaart direct zijn uiterlijk. De Racco is smal, hoog en moet met zijn markante proporties bijzonder ruim zijn. Het is dan ook een rasechte kei-car voor de Japanse markt.

De BYD Racco is op een haar na 3,4 meter lang, is net geen 1,48 meter breed en is maar liefst 1,80 meter hoog. Met die afmetingen voldoet de Racco aan de maximale afmetingen voor het kei-segment in Japan. Dat betekent dat hij er minder zwaar wordt belast. Dat betekent ook dat hij maximaal 64 pk sterk mag zijn. De BYD Racco komt met twee formaten LFP-accu's op de markt, maar deelt verder nog geen informatie daarover. Wel weten we dat de voorwielaangedreven Racco in de zomer van 2026 in ieder geval in Japan op de markt komt. Over een eventuele komst naar Europa zegt BYD nog niets.

BYD

