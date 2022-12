BYD Han: elektrische sedan direct te bestellen

Onlangs kon AutoWeek je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid al de Nederlandse prijzen van de BYD Han vertellen. De Nederlandse importeur Louwman heeft nu diezelfde prijzen gecommuniceerd. De elektrische sedan is per direct te bestellen is.

Louwman zet vaart achter het naar Nederland halen van modellen van het Chinese Build Your Dreams (BYD). Het Nederlandse avontuur begon met de Atto 3 - een kleine elektrische cross-over - en spoedig kwam daar een elektrische SUV met zeven zitplaatsen bij: de Tang. BYD heeft in de vorm van de Han ook een elektrische sedan in zijn portfolio. Onlangs wist AutoWeek de Nederlandse prijzen van die zo'n 5 meter lange concurrent van auto's als de Mercedes-Benz EQE te melden en we kunnen nu bevestigen dat die correct waren. Louwman meldt nu dat de BYD Han per direct in Nederland te bestellen en leverbaar is. Ook hebben we nu beter beeld van de BYD Han zoals je die in Nederland straks op de weg of misschien wel bij je voor de deur ziet.

Nog even in de herhaling: de BYD Han heeft in Nederland een vanafprijs van €72.490. Voor dat bedrag rijd je direct de Executive Edition. Een trede hoger op de statusladder staat de Emerald Edition die vanaf €75.990 van eigenaar wisselt. Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je een volledig elektrische en op een haar na 5 meter lange sedan met twee samen 517 pk en 700 Nm sterke elektromotoren. Trap je de Han op zijn staart, dan zoem je in slechts 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Laat je je niet tot dat soort sprintacties verleiden, dan moet je tot 521 WLTP-kilometers uit de 85,4 kWh Blade Battery-accu kunnen persen. De topsnelheid van de BYD Han is afgeregeld op 180 km/h.

Het accupakket is met tot 120 kW weer vol te jagen met kakelverse stroom. Dat betekent dat je het pakket in zo'n 30 minuten van 30% tot 80% kunt opladen. Net als een handjevol andere elektrische modellen beschikt ook de BYD Han over Vehicle to Load (V2L)-technologie. In het geval van de Han kun je met een laadvermogen van tot 3 kW elektrische apparaten opladen. Over laadvermogen gesproken: de bagageruimte van de 2.325 kilo wegende Han bedraagt 410 liter. BYD geeft 5 jaar (tot 100.000 kilometer) garantie, ook op de elektromotor. Voor het accupakket geeft BYD 8 jaar garantie (tot 160.000 kilometer en tot 70 procent 'State of Health').

Op de nieuwe set foto's zie je de Han EV zoals die naar Nederland komt. Op de achterklep ditmaal dus geen Chinese beeldmerken, maar gewoon de opgeplakte modelnaam Han. Ook op het front van de BYD Han zit op de Europese versie een ander beeldmerk, ditmaal gewoon het exemplaar van BYD.

Zoals we eerder schreven zit het met de uitrusting van de BYD Han wel snor. De elektrische sedan heeft Brembo-remmerij, variabele dempers, biedt vier rijmodi en heeft een meubilair dat bedekt is met fraai ogend geperforeerd nappaleer en diamantgestikt leer op de deurpanelen. Delen van het dashboard en de deurpanelen zijn met zwart leer bekleed en BYD werkt de boel verder af met zaken als hout en aluminium. Hier lees je meer over de uitrusting van de BYD Han.