Hoewel de BYD Atto 2 in bepaalde markten ook als plug-in hybride geleverd wordt, is de compacte cross-over in Nederland altijd elektrisch aangedreven. De in China gebouwde Atto 2 kost hier minimaal €36.690 en is met die vanafprijs zelfs nauwelijks goedkoper dan zijn concurrenten van Europese makelij. Sterker nog, een Peugeot e-2008 is zelfs iets goedkoper, evenals auto's als de Volvo EX30 en Opel Mokka Electric. Dat is straks mogelijk niet meer het geval.

Automotive News meldt dat BYD de Atto 2 straks in Europa gaat bouwen. In Hongarije, om precies te zijn. Daar heeft BYD een fabriek waar het straks ook de kleinere Dolphin Surf gaat produceren. Als de Atto 2 straks niet meer uit China komt, kan dat positieve gevolgen hebben voor de prijzen. Elektrische auto's uit China krijgen in de EU immers een importheffing van 27 procent om de oren.

Het is nog niet bekend wanneer de Atto 2 aan het Hongaarse productieportfolio wordt toegevoegd. Wel zegt BYD ten overstaan van Automotive News dat het een derde fabriek in Europa wil optuigen. Momenteel heeft BYD Europese fabrieken in Turkije en Hongarije.