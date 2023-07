Het aantal modellen dat BYD in Nederland aanbiedt, groeit in hoog tempo. Opvallend is dat BYD zijn modellen behoorlijk afwijkende namen geeft. Zo passen de Han en de Tang naamtechnisch bij elkaar, evenals de Seal en de Dolphin. De Atto 3 valt wat dat betreft ietwat buiten de boot. Dat er diverse naamfamilies zijn binnen BYD is eenvoudig te verklaren. In thuisland China voert BYD namelijk diverse 'modellijnen' en uit elke reeks haalt importeur Louwman auto's voor de Nederlandse markt. Er is nu nog nieuwe modelnaam om aan te wennen: ETP3.

De BYD ETP3 is echter geen elektrische personenauto's, maar een volledig elektrische bestelbus. De ETP3 is geen splinternieuw model, daar de bedrijfswagen al in 2014 werd gepresenteerd als M3 en een jaar later als elektrische T3. Ongetwijfeld worden BMW en Volkswagen in Europa niet vrolijk van het horen van die modelnamen van BYD. ETP3 dus. De BYD ETP3 is 4,46 meter lang en 1,72 meter breed. Hoewel de ETP3 meer een 'busje' is dan bijvoorbeeld een Volkswagen Caddy, is hij wel korter dan de kortste versie (4,5 meter) van die besteller van Volkswagen. Ook is hij aanzienlijk smaller. Handig voor in drukke stadscentra dus. Het laadvolume bedraagt toch nog 3,5 kubieke meter, het laadvermogen ligt op 805 kilo. De BYD ETP3 heeft zowel links als rechts een schuifdeur en de laadruimte heeft een antislipvloer en trekgespen.

De BYD ETP3 heeft een 136 pk en 180 Nm sterke elektromotor. Een snelheidsduivel wordt de ETP3 daar logischerwijs niet mee. Zijn topsnelheid ligt op 100 km/h en in 13 seconden zit de ETP3 vanuit stilstand op een snelheid van 100 km/h. In de bodem zit een 44,9 kWh Blade Batterij (kobalt- en nikkelvrij) die de elektrische bedrijfswagen aan een actieradius van 238 kilometer helpt. Snelladen kan met tot 50 kW.

Prijs BYD ETP3

De BYD ETP3 kost in Nederland €28.490. Standaard krijg je 16 inch lichtmetaal, Keyless Entry, een achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, automatisch klimaatregeling, stoelverwarming, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een instrumentarium met 5 inch LCD-schermpje, kunstlederen bekleding en een infotainmentsysteem met 7 inch display.