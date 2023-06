Het Chinese BYD brengt een elektrische hatchback naar Nederland waar niet alleen de Volkswagen ID3, maar zelfs de voordeligere MG 4 Electric slecht van slaapt. We hebben de prijzen van de elektrische BYD Dolphin binnen en die lijken absoluut geen obstakel te vormen op de weg naar succes die BYD in Europa maar wat graag snel wil afleggen.

BYD breidt het wapentuig waarmee het de Nederlandse elektrische automarkt bestookt gestaag uit. Het BYD-avontuur begon met de Han en de Tang en daar kwam later de Atto 3 bij. Niet lang geleden stelde BYD de Seal en de Dolphin aan het Nederlandse publiek voor. Met de komst van de BYD Dolphin hebben auto's als de Volkswagen ID3, MG 4 Electric en Renault Mégane E-Tech er een geduchte concurrent bij. De BYD Dolphin opereert namelijk in dezelfde klasse, maar is er al vanaf minder dan €30.000. Daarmee bombardeert de BYD Dolphin zich direct tot de voordeligste elektrische personenauto die geen A-segmenter is. Hij is zelfs duizenden euro's minder duur dan de Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric, elektrische succesnummers die nog eens een maatje kleiner zijn ook.

Goed nieuws: met elke variant van de BYD Dolphin kom je in aanmerking voor SEPP-aanschafsubsidies. Sterker nog: de duurste Dolphin kost 'slechts' €37.990. De BYD Dolphin Comfort en Design staan vanaf het najaar in de BYD-showrooms. De Active en Boost met het kleinere accupakket volgen in het eerste kwartaal van 2024.

BYD Dolphin Active €29.990 en 340 km bereik

De BYD Dolphin is er in Nederland vanaf €29.990. Voor dat bedrag krijg je de BYD Dolphin Active. Die heeft een 95 pk sterke elektromotor en is net als elke andere Dolphin een voorwielaandrijver. In de bodem van de Dolphin Active ligt een 44,9 kWh LFP Blade Battery en die combinatie levert de elektrische ID3-concurrent een actieradius op van tot 340 kilometer. Snelladen kan met tot 60 kW. Z'n topsnelheid: 150 km/h.

BYD Dolphin Boost: tot 310 kilometer bereik

De Dolphin Active moet zijn meerdere erkennen in twee andere motorversies. Een stap boven de BYD Dolphin Active staat namelijk de Boost. De Dolphin Boost heeft een krachtigere en 177 pk sterke elektromotor op de vooras maar heeft wel dezelfde accu als de Active. De Dolphin Boost staat niet op 16-inch lichtmetaal zoals de Active, maar heeft 17 inch wielen. Het gevolg daarvan is een kleinere actieradius. Hij komt tot 310 kilometer ver op een volle accu. Snelladen gaat ook met maximaal 60 kW. Wel ligt z'n topsnelheid met 160 km/h iets boven die van de Dolphin in basistrim. De BYD Dolphin Boost is er vanaf €32.990.

BYD Dolphin Comfort en Design

Is ook 177 pk je niet genoeg? Geen probleem. De BYD Dolphin is er namelijk ook als Comfort en Design. Die twee uitvoeringen hebben allebei een 204 pk sterke elektromotor waarmee de Dolphin in slechts 7 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h zoemt. De Dolphin Comfort en Design hebben ook batterij met een grotere capaciteit. In de bodem van deze versies zit namelijk een 60,4 kWh accupakket, goed voor een actieradius van tot 427 kilometer. Snelladen kan met de Dolphin Boost en Design met tot 88 kW. De BYD Dolphin Comfort kost €36.490. Topversie Design staat vanaf €37.990 op de prijslijst.

Prijzen BYD Dolphin

Uitvoering Motor Accu Actieradius Laadvermogen Vanafprijs Active 95 pk 44,9 kWh 340 kilometer 60 kW €29.990 Boost 177 pk 44,9 kWh 310 kilometer 60 kW €32.990 Comfort 204 pk 60,4 kWh 427 kilometer 88 kW €36.490 Design 204 pk 60,4 kWh 427 kilometer 88 kW €37.990

Uitrusting

Elke BYD Dolphin heeft standaard een warmtepomp en passieve veiligheidssystemen als Forward Collision Warning, een automatisch noodremsysteem, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Brake en een actieve rijstrookassistent maken allemaal deel uit van de standaarduitrusting. Hetzelfde geldt voor intelligente adaptieve cruise control en een 360-graden-camera.

Instapversie Active staat op 16-inch lichtmetaal, kunstlederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, keyless entry, climate control en een draaibaar 12,8-inch infotainmentscherm zoals je dat wellicht al van de BYD Atto 3 kent.

De Boost-uitvoering voegt aan bovenstaande niet alleen 17-inch lichtmetaal en een krachtigere elektromotor, maar ook een andere achterophanging (multilink) aan toe. Vanaf de Comfort-uitvoering heeft de Dolphin de 204 pk sterke elektromotor en de 60 kWh accu. De Comfort heeft daarbij extra verwennerij in de vorm van elektrisch inklapbare buitenspiegels, verwarmbare voorstoelen, twee USB-C-poorten en een audiosysteem met zes luidsprekers.

Topversie Design voegt daar een two-tone kleurstelling, een panoramisch schuif-/kanteldak, privacy glass achter, een inductielader én een Vehicle to Load-systeem (V2L) waar je elektrische apparaten mee kunt opladen aan toe.

BYD in vogelvlucht

De BYD Dolphin is 4,29 meter lang en heeft een wielbasis van 2,7 meter. Dat maakt hem een paar centimeters langer dan de Volkswagen ID3, negen centimeter langer dan de Renault Mégane E-Tech Electric en precies net zo lang als de MG 4 Electric. De wielbasis van de Dolphin is 7 centimeter korter dan die van de ID3 en komt meer overeen met die van zijn Chinese en Franse tegenspelers.

In de bagageruimte kun je 345 liter kwijt. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.310 liter aan spul meezeulen. De Volkswagen ID3 lust net als de Cupra Born 40 liter meer. In de MG 4 Electric kun je 18 liter meer kwijt. Wel troeft de bagageruimte van de Dolphin die van de Mégane E-Tech Electric af (440 liter).

Zeer interessante prijs

Zoals inmiddels duidelijk is de BYD Dolphin op papier een zeer interessante aanbieding. Om dat te illustreren, pakken we er een stel andere elektrische hatchbacks bij. De basisversie van de Dolphin is al ruim €6.600 minder duur dan de goedkoopste maar in een kleiner segment opererende Peugeot e-208 (Style). In die kleine Fransman krijg je - net als in de Opel Corsa Electric - wel een 135 pk en dus krachtiger elektrohart. De actieradius van de e-208 bedraagt met 50 kWh accu 362 kilometer. Brengen we de BYD Dolphin prijstechnisch op het niveau van de Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric, dan komen we uit bij de Comfort- en Design-versies met 204 pk aan elektrokracht een een bereik van bijna 430 kilometer...

De prijzen van de gefacelifte Volkswagen ID3 zijn er nog niet en dus kunnen we die er nog niet naast leggen. De MG 4 Electric is er vanaf €32.285. Ook die elektrische hatchback is dus duurder dan de BYD Dolphin. Let wel: de voordeligste MG 4 Electric heeft wel direct een 170 pk sterke elektromotor. De MG 4 perst in zijn voordeligste vorm 350 kilometer uit zijn 51 kWh accu. De Renault Mégane E-Tech Electric is er vanaf €38.370 en heeft in die minst dure vorm een 130 pk sterke elektromotor en een 40 kWh accupakket, goed voor 300 kilometer aan elektrische avonturen. In thuisland China verkoopt BYD overigens ook de nog kleinere Seagull. Ook die naar een rond de zee bivakkerend dier vernoemde EV zou voor Nederland een interessant model kunnen worden.