Het Chinese BYD biedt in Nederland drie modellen aan: de Atto 3, de Han en de Tang. Daar voegt het merk binnenkort twee interessante nieuwkomers aan toe: de BYD Dolphin en de BYD Seal. In dit artikel bespreken we de eerste. Dat is direct een interessante. De BYD Dolphin belooft namelijk een regelrechte concurrent te worden van de Volkswagen ID3 en MG 4 Electric.

Highlights BYD Dolphin

Concurrent voor Volkswagen ID3 en MG 4 Electric

204 pk op de voorwielen

Tot 427 kilometer actieradius

Nog dit jaar in Europa

Via importeur Louwman kun je in Nederland al drie modellen van het Chinese BYD krijgen: de Atto 3, de Han en de Tang. Die eerste is een elektrische cross-over, de Han een elektrische sedan en de Tang een SUV met drie zitrijen en tot zeven zitplaatsen. In China verkoopt BYD een enorm aantal modellen dat je in Europa niet kent, waaronder de Dolphin. AutoWeek viste al eens in Europa geregistreerde patenttekeningen van die elektrische hatchback op die deden vermoeden dat de BYD Dolphin ook naar ons hoekje van de wereld zou komen. Wat blijkt? We hadden het bij het juiste eind. BYD bevestigt dat de BYD Dolphin naar Europa komt!

De BYD Dolphin werd al in april 2021 aan het Chinese publiek voorgesteld, maar verlaat nu zijn thuisland. En al vrij snel. Volgens BYD slaat het de Europese orderboeken van de Dolphin in de zomer open en komen de eerste exemplaren al in het vierde kwartaal van dit jaar deze kant op. Net als de BYD Seal maakt de Dolphin deel uit van de Ocean-modellijn van BYD, een reeks auto's die volgens de Ocean Aesthetics-designtaal zijn getekend en waarmee niemand minder dan Wolfgang Egger zich heeft bemoeid. Maar, wat heeft hij te bieden?

Schieten op Volkswagen ID3 en MG 4 Electric

BYD omschrijft de Dolphin als een elektrische hatchback in het C-segment. Zijn afmetingen passen daar in ieder geval prima bij. Hij is 4,29 meter lang en heeft een 2,7 meter lange wielbasis. Dat maakt hem enkele centimeters langer dan de Volkswagen ID3 en enkele mm's langer dan de MG 4 Electric. De afstand tussen de voor- en achteras van de Dolphin is een verwaarloosbare 5 mm groter dan die van de MG 4 Electric, maar wel 6,5 centimeter kleiner dan die van de ID3. De bagageruimte van de BYD Dolphin is met 345 liter iets kleiner dan die van de ID3 (385 liter) en MG 4 Electric (350-363 liter). Gooi je de achterbank plat, dan biedt de Dolphin 1.310 aan opbergpret. Het platform van de Dolphin is overigens geen onbekende. De e-Platform 3.0 geheten basis van de Dolphin zit ook onder de Atto 3.

Tot 427 kilometer actieradius

Net als de Volkswagen ID3 en MG 4 Electric komt de BYD Dolphin op de markt met een 204 pk sterke elektromotor. In tegenstelling tot zijn concurrenten is de Dolphin een voorwielaandrijver. De Dolphin zoemt in 7 tellen mee naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 160 km/h. In de bodem zit een 60-kWh Blade Battery, dat de elektrische hatchback aan een elektrisch bereik van 427 kilometer (WLTP) helpt. Snelladen kan met maximaal 88 kW en een warmtepomp is standaard, evenals Vehicle to Load (V2L)-techniek die het opladen van andere apparaten met maximaal 3,3 kW mogelijk maakt. De Dolphin staat op 16- of 17-inch lichtmetaal en het exterieur is in twee kleuren uitgevoerd, daarvoor biedt BYD zeven kleurcombinaties.

Interieur

De BYD Dolphin biedt plaats aan vijf inzittenden. Het dashboard is met zijn zwierige lijnen opvallend speels vormgegeven. Achter het stuur zit een relatief klein digitaal instrumentarium en centraal in het dashboard vinden we een fors infotainmentdisplay dat net als bij de Atto 3 zowel verticaal als horizontaal te plaatsen is. De rijrichting kies je met een schakelaar die is ondergebracht in de middentunnel.

Wat uitrusting betreft lijkt BYD de zaken goed voor elkaar te hebben. De BYD Dolphin krijgt met veganleer beklede en verwarmbare sportstoelen voorin. De bestuurdersstoel is zesvoudig elektrisch verstelbaar, de bijrijdersstoel viervoudig. De Dolphin is - afhankelijk van de uitvoering - leverbaar met een groot glazen panoramadak.

De lijst met passieve en actieve veiligheidssystemen is zoals je anno 2023 van een nieuw model mag verwachten een lange. Zaken als Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Brake, Lane Departure Prevention en Emergency Lane Keeping Assist zijn standaard. Hetzelfde geldt voor intelligente adaptieve cruisecontrol en een 360-graden-camera.

Prijzen en uitgebreide informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgen later.