BYD Dolphin: als Atto 2 mogelijk naar Nederland

Modellen van het Chinese BYD (Build Your Dreams) zijn via importeur Louwman ook in Nederland te krijgen, al gaat het slechts om een fractie van het aantal modellen die BYD in China verkoopt. BYD levert in zijn thuisland namelijk een enorm aantal auto's, modellen die het heeft onderverdeeld in verschillende lijnen. Zo maken de Han en Tang die je in Nederland kunt kopen in China deel uit van de Dynasty-serie en is is de hier Atto 3 geheten BYD Yuan Plus er onderdeel van de Dynasty-reeks. Naast de Dynasty-lijn voert BYD ook de zogenoemde Ocean Series, compleet met auto's die zijn vernoemd naar dieren of zelfs boten; van de BYD Frigate tot Destroyer en van de Sea Lion en Seagull tot de Seal en Dolphin. Met name die laatste twee volledig elektrische auto's zijn voor de Europese en dus Nederlandse markt interessant.

De BYD Seal – een elektrische sedan die hier mogelijk Atto 2 zou kunnen gaan heten – hebben we al eens eerder behandeld. Van die potentiële concurrent van de Tesla Model 3 dook AutoWeek namelijk in Europa geregistreerde patentplaten op, wat er mogelijk op wijst dat het model ook deze kant op komt. Ditmaal hebben we soortgelijk nieuws, maar dan met betrekking op de BYD Dolphin. Ook van die compacte elektrische hatchback hebben we Europees patentbeeld te pakken. Mogelijk komt dus ook die BYD Dolphin naar Nederland. Kijk niet gek op als die auto hier BYD Atto 2 in plaats van Dolphin gaat heten. Leuk weetje: net als de Atto 3 en de Seal is de BYD Dolphin/Atto 2 getekend door niemand minder dan Wolfgang Egger, onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van auto's als de Alfa Romeo 8C en diverse andere Alfa's en bekend als Head of Audi Group Design. Egger is sinds 2017 dan ook de designbaas bij BYD.

BYD Atto 2/Dolphin is compacte EV

Leuk en aardig, maar wat is een BYD Dolphin dan weer? De BYD Dolphin is een relatief compacte hatchback die afhankelijk van de uitvoering 4,07 tot 4,15 meter lang is en die sinds 2021 door BYD wordt gevoerd. Daarmee is hij een slagje kleiner dan auto's als de MG 4 Electric (4,29 meter) en de Volkswagen ID3 (4,26 meter). Wat formaat betreft is het dan ook meer een rivaal voor auto's als de Peugeot e-208 (4,06 meter) en Opel Corsa-e. Indrukwekkend is de wielbasis van de BYD Dolphin. Die is met 2,7 meter namelijk zeer riant voor een auto van zijn lengte. Ter vergelijking: de e-208 heeft 2,54 meter tussen de voor- en achteras. De wielbasis van de Volkswagen ID3 is slechts een klein 7 centimeter groter. De bagageruimte van de Dolphin 3 slokt dan ook een behoorlijke 345 liter op, slechts 5 liter minder dan de grotere MG 4 Electric.

De BYD Dolphin/Atto 2 staat op een variant van het e-Platform 3.0, dat ook door de in Nederland al leverbare BYD Atto 3 wordt gebruikt. De BYD Atto 3 is in Nederland alleen verkrijgbaar met een 60 kWh accu, maar bestaat in China ook met een 50 kWh grote variant van zijn Blade Battery. De BYD Dolphin is in zijn thuisland beschikbaar met een 31 kWh groot accupakket en met een 45 kWh groot exemplaar. De basisversie is in China 95 pk en 180 Nm sterk, de krachtiger versie schopt het tot 180 pk en 290 Nm. Volgens de niet geheel nauwkeurige NEDC-methode komt de BYD Dolphin met 31 kWh accu tot 300 kilometer ver op een volle lading. De versie met 45 kWh aan elektrische longinhoud schopt het tot zo'n 400 NEDC-kilometers.

Of en wanneer de BYD Dolphin daadwerkelijk naar Europa en Nederland komt, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Lijkt het jou een interessant model voor de Nederlandse markt? Waarom wel, of waarom juist niet?