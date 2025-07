BYD breekt record met 13 miljoen New Energy Vehicles

De Chinese fabrikant BYD heeft iets gepresenteerd dat geen andere autobouwer eerder heeft gedaan. Althans, zo zegt het zelf. BYD zou namelijk de eerste autobouwer zijn die door de grens van 13 miljoen New Energy Vehicles is gebroken.

Het Chinese BYD mag in Nederland dan slechts een kleine rol spelen, wereldwijd en met name in thuisland China is het natuurlijk een enorme speler. Het is na fabrikanten als Toyota en de Volkswagen Group een van de grootste autobouwers ter wereld. Het viert nu dat het zijn 13 miljoenste New Energy Vehicle (NEV) heeft geproduceerd. Dat zou nog een andere fabrikant gelukt zijn.

Wat is dan precies een New Energy Vehicle? In de NEV-categorie vallen niet alle geëlektrificeerde auto's, enkel volledig elektrische óf modellen met BYD's 'Super Hybrid met DM-technologie'-aandrijflijnen. De plug-in hybride aandrijflijnen van BYD Auto dus. Hybride auto's zonder stekker rekent BYD niet tot de NEV-categorie. Zou het dat wel doen, dan het ook niet kunnen vieren dat het een record gebroken had. Al in 2020 - vijf jaar geleden dus - verkocht Toyota namelijk al zijn 15 miljoenste hybride auto.

Bij BYD is de YangWang U7 momenteel even het feestvarken. Dat is namelijk specifiek de 13 miljoenste NEV-auto van de fabrikant. Dat het hard gaat met de BYD-verkopen, blijkt uit het feit dat de fabrikant slechts acht maanden nodig heeft gehad om van 10 miljoen naar 13 miljoen geproduceerde NEV-voertuigen te gaan, terwijl het 13 jaar duurde om de mijlpaal van 1 miljoen stuks te bereiken.

Meer BYD-cijfers? Hebben we. In het eerste halfjaar van dit jaar verkocht het wereldwijd 2.134.954 NEV-personenauto's. Daarvan zijn er ruim 470.000 buiten China verkocht, bijna 22 procent dus.