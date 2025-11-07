BYD belooft: volgend jaar 1.000 kW snelladen in Nederland

Snelladen met 1.000 kW, BYD beloofde het al eerder. Het duizelingwekkende snellaadvermogen is dik tweemaal wat we nu maximaal kennen en betekent volgens de Chinese bedenkers dat je je Denza of een ander geschikt BYD-product straks in vijf minuten 400 kilometer actieradius geeft. Op de piek komen er zelfs elke seconde twee kilometers bij en het geheel gaat zo razendsnel, dat er als het goed is nog maar nauwelijks verschil is met een tankbeurtje.

Goed, dat moeten we nog even in de praktijk gaan ervaren. Wat tot die tijd ook heel snel gaat, is de komst van deze technologie naar Nederland. Dat moet al volgend jaar zover zijn en daarmee is Nederland een van de eerste Europese landen waar de Flash Chargers zullen verschijnen. Met dit tempo laden zal hier in eerste instantie voorbehouden zijn aan BYD’s internationale premiummerk Denza, dat ook volgend jaar arriveert. BYD-topvrouw Stella Li belooft dan ook dat de eerste Flash Chargers al in het tweede kwartaal van 2026 in Nederland zullen worden geïnstalleerd. In eerste instantie gaat het dan om laders bij dealers en andere ‘eigen’ locaties, maar later wil BYD/Denza ook aan de slag met tactisch geplaatste snelladers naar voorbeeld van Tesla’s Superchargers.