Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

BYD belooft: volgend jaar 1.000 kW snelladen in Nederland

Flash Charging

6
Denza Z9 GT
Jan Lemkes

BYD laat er geen gras over groeien. Met de komst van premiumdochter Denza moet ook de Flash Charger al volgend jaar naar Nederland komen, waarmee snelladen ongeveer even snel moet gaan als tanken.

Snelladen met 1.000 kW, BYD beloofde het al eerder. Het duizelingwekkende snellaadvermogen is dik tweemaal wat we nu maximaal kennen en betekent volgens de Chinese bedenkers dat je je Denza of een ander geschikt BYD-product straks in vijf minuten 400 kilometer actieradius geeft. Op de piek komen er zelfs elke seconde twee kilometers bij en het geheel gaat zo razendsnel, dat er als het goed is nog maar nauwelijks verschil is met een tankbeurtje.

Goed, dat moeten we nog even in de praktijk gaan ervaren. Wat tot die tijd ook heel snel gaat, is de komst van deze technologie naar Nederland. Dat moet al volgend jaar zover zijn en daarmee is Nederland een van de eerste Europese landen waar de Flash Chargers zullen verschijnen. Met dit tempo laden zal hier in eerste instantie voorbehouden zijn aan BYD’s internationale premiummerk Denza, dat ook volgend jaar arriveert. BYD-topvrouw Stella Li belooft dan ook dat de eerste Flash Chargers al in het tweede kwartaal van 2026 in Nederland zullen worden geïnstalleerd. In eerste instantie gaat het dan om laders bij dealers en andere ‘eigen’ locaties, maar later wil BYD/Denza ook aan de slag met tactisch geplaatste snelladers naar voorbeeld van Tesla’s Superchargers.

6 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
BYD Seal U DM-i

Eerste BYD uit Turkije wordt géén EV

Nieuws
BYD Racco

BYD Racco: piepkleine elektrische micro-MPV

Nieuws
Denza Z Concept

Denza Z: Supercar van BYD komt hier op Porsches jagen

Nieuws
BYD Atto 2 DM-i

BYD Atto 2 wordt plug-in hybride: dit is de BYD Atto 2 DM-i

Elektrische auto's
Renault 5

Update! Dit zijn de beste elektrische auto’s tot €30.000

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.