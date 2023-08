BYD Atto 3 populairste EV van Zweden in juli

Het Chinese BYD heeft het naar ons weten eerste Europese wapenfeit op verkoopgebied op zak: de BYD Atto 3 mocht zich in juli in Zweden de populairste elektrische auto noemen. Van alle auto’s eindigt de compacte SUV op de tweede plek.

De BYD hoeft op de verkoopranglijst van Zweden over juli 2023 slechts de Volvo XC60 voor zich te dulden. Nipt, blijkt uit cijfers van Bestsellingcarsblog. Van de Zweede SUV verlieten in de afgelopen maand 807 stuks de showroom, terwijl BYD 721 Atto 3’s van een kenteken voorzag. Daarmee was de Chinees in deze maand goed voor een marktaandeel van 4,2 procent. Over de eerste zeven maanden van dit jaar moet de BYD nog wel zijn meerdere erkennen in de Tesla Model Y, die met het immer fluctuerende verkoopaantal van Tesla in juli op plek 8 eindigde. Op merkenniveau staat BYD op acht en bezetten Volkswagen, Volvo en Kia de plekken een, twee en drie in juli.

Terwijl de autoverkoop in Zweden als geheel wat inzakt, doen EV’s het juist bijzonder goed. Bestsellingcarsblog meldt dat er dit jaar tot nu toe 38,7 procent meer volledig elektrische auto’s zijn verkocht. EV’s hebben daarmee een marktaandeel van 37,5 procent in Zweden. Plug-in hybrides worden steeds minder populair, maar hebben op dit moment nog wel een significant aandeel. In totaal zijn EV’s en PHEV’s goed voor 59,9 procent van de Zweedse verkopen, waarmee bijna 60 procent van de nieuwe auto’s in Zweden oplaadbaar is.

BYD is wereldwijd heel groot op het gebied van 'stekkerauto's', maar dat komt voorlopig vooral door de enorme populariteit van het merk in thuisland China. In Europa is BYD nu ongeveer een jaar actief. Tot nu toe is de Atto 3 eigenlijk het enige echt relevante product, maar er wordt hard gewerkt aan uitbreiding. Zo is de Dolphin inmiddels gearriveerd, een relatief voordelige elektrische hatchback. Verder komt de Seal onze kant op én kondigde BYD met de Seal U nog een elektrische SUV aan.