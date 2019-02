Burton Car Company te koop

“Wij kennen onze kracht. We zijn creatievelingen, geen managers van een groot bedrijf”, vertellen Burton-oprichters Iwan en Dimitri Göbel in De Stentor. Met een verkoop van zo’n 100 auto’s per jaar, vijftig medewerkers en een bruto jaarwinst van ergens tussen de 1 en de 2,5 miljoen euro is het bedrijf de broers boven het hoofd gegroeid. De Göbels stellen tegenover de krant echter wel dat het de bedoeling is dat Burton in Nederlandse handen blijft en willen ook graag bij hun merk betrokken blijven. Wie Burton wil hebben, moet naar verluidt minimaal 5 miljoen meenemen.

Het in Zutphen gevestigde Burton Car Company houdt zich vanaf 2000 bezig met de verkoop van de in eigen huis ontworpen Burton, een sportief ogende open tweezitter op basis van de Citroën 2CV. Ook in de jaren 90 waren de gebroeders Göbel echter al druk in de weer met ‘Eendjes’, zij het onder de naam Duck Hunt. Aanvankelijk waren de auto’s van Lomax, een Britse sportieveling op 2CV-basis, de spil van het bedrijf. Met de Burton is de Burton Car Company naar eigen zeggen de grootste sportautofabrikant van Nederland als het gaat om verkoopaantallen, al kun je twisten over de vraag wat wel en niet onder die kwalificatie valt. Dat Burton niet bang is om met z'n tijd mee te gaan, bewees het bedrijf in 2010 al door met een elektrische variant te komen.