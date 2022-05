‘Buitenlandse merken verliezen terrein in China’

Eerst even wat cijfers. In de eerste vier maanden van 2022 viel het totaal aantal verkochte auto’s 12 procent lager uit dan in 2021. Het verkooptotaal van zogenaamde New Energy Vehicles, een verzamelterm voor EV’s, plug-inhybrides en waterstofauto’s, nam echter juist toe. Zo komen deze ‘NEV’s’ nu tot een aandeel van 23 procent en slinkt het marktaandeel van traditioneel aangedreven auto’s dus flink.

Juist daarin zou volgens de Reuters-analyse de grote angst van buitenlandse autobouwers moeten zitten, want vrijwel de gehele verkoop-top-10 van New Energy Vehicles bestaat uit Chinese merken. De enige uitzondering is Tesla, dat volgens de cijfers van de China Passenger Car Association op de derde plek eindigt. Dat is knap, maar zelfs ten opzichte van Tesla verkocht marktleider BYD meer dan driemaal zoveel. De eerste traditionele westerse autobouwer op de lijst is Volkswagen, dat zich tevreden moet stellen met een vijftiende plaats. Opvallend, want kijkend naar het totaal is Volkswagen juist – en ook al heel lang – de algemene nummer 1 in China.

Gezien deze trend is het niet gek dat buitenlandse automerken als geheel hun marktaandeel in China zagen dalen van een langdurige 60 tot 70 procent, naar 52 procent in de eerste vier maanden van dit jaar. In april bleef dit aandeel zelfs steken op slechts 43 procent.

Volgens een door Reuters geïnterviewde marktkenner en autokoper zit het probleem van de traditionele autobouwers vooral in het feit dat dit van huis uit geen tech-bedrijven zijn. De veelal nieuwe Chinese autobouwers als Xpeng en Nio zijn beter in staat om de ‘smartphone-achtige’ ervaring te creëren waarnaar de Chinese kopers kennelijk op zoek zijn. Dat zou ook verklaren waarom juist Tesla, dat natuurlijk wel zo’n tech-bedrijf is, als enige buitenlandse merk wel echt goed scoort op NEV-gebied.

Ook zouden auto’s als de ID-modellen van Volkswagen teveel op de smaak van de westerse koper zijn gericht, zelfs als er speciaal voor China aangepaste en unieke modellen worden ontwikkeld. Volkswagen heeft de problematiek naar verluidt overigens wel in de smiezen, en investeert hevig in het ontwikkelen van software voor en ín China.