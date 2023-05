Buick LaCrosse: China-speciaaltje

De LaCrosse was tot 2019 de grootste sedan die Buick in thuisland Verenigde Staten leverde. De Lacrosse bestaat er inmiddels niet meer, maar wordt in China nog vrolijk doorgebouwd. Nu is er een volledig nieuwe!

Lacrosse, is dat niet een sport? Zeker, maar als je het iets anders opschrijft is het óók een Buick. De kans dat je in Nederland een LaCrosse tegen het lijft loopt is niet zo groot, ondanks dat Buick al een bijna 20 jaar een LaCrosse in het gamma heeft. In 2004 werd de eerste generatie gepresenteerd. Een 5 meter lange sedan die in Canada als Allure door het leven ging en die ter vervanging van twee modellen - de Century en Regal - in het leven werd geroepen. Hoewel er later tóch nog nieuwe Regals verschenen op basis van 'onze Insignia', hield Buick vast aan de LaCrosse. In 2004 volgde generatie twee op een verlengde versie van de basis van de eerste Opel Insignia. In 2015 verscheen de laatste generatie LaCrosse op de buhne. Die weer zo'n 5 meter lange sedan stond op een langere variant van het platform dat je onder de laatste Insignia vond. In de Verenigde Staten is de LaCrosse sinds 2019 niet meer leverbaar, maar in China mocht -ie mee tot nu. Er is namelijk een nieuwe!

De nieuwe Buick LaCrosse is door joint-venture SAIC-GM voor de Chinese markt ontwikkeld en komt dan ook niet meer naar de Verenigde Staten. De nieuwe sedan is overduidelijk getekend volgens Buick'snieuwe designtaal en dat geeft de LaCrosse met name aan de voorzijde een eigen uitstraling. Hij meet op enkele mm's na 5 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,91 meter. Opvallend is de relatief korte en sterk aflopende sedankont. Inmiddels een LaCrosse-kenmerk. Buick schermt in China graag met schermen en plaatst een kamerbreed display met een diagonaal van maar liefst 30 inch op het dashboard van de LaCrosse. Het is niet zomaar een scherm, maar een heus gebogen 6K-display met als we de Chinezen mogen geloven vliegensvlug rekenende Qualcomm Snapdragon-chip. Krijgt de LaCrosse grote benzinemotoren? Welnee, Buick pakt het bescheiden aan en lepelt 180 pk en 230 pk sterke 1.5 en 2.0 turbomotoren en de sedan.

Overigens heeft Buick speciaal voor de Chinese markt ook een reeks EV's ontwikkeld, waaronder een stelnieuwe. Het is dus niet de eerste keer dat Buick extra aandacht geeft aan de Chinese markt. In China heeft Buick zelfs een grote voorliefde voor.. MPV's.