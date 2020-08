Buick haalt ook laatste sedan uit Amerikaanse bestellijsten

De Buick Regal is weinig meer of minder dan ‘onze’ Opel Insignia. De Opel Insignia die nu onder PSA’s vleugels valt? Jazeker, maar ook de Insignia die net voor de grote PSA-overname nog door GM is ontwikkeld. In Noord-Amerika wordt de Buick Regal als sedan (hoewel, eigenlijk een vijfdeurs hatchback) en TourX-station aangeboden. Volgens GM Authority’s is Buick nu echter met de Amerikaanse productie gestopt. Geen hele grote verrassing overigens, want Buick liet al weten dat de dagen van het model geteld waren. Met het wegvallen van de Regal is er geen sedan meer overgebleven in de Buick-stal. Eerder moesten de Encore en LaCrosse het veld al ruimen. Wat rest, is een indrukwekkende rij SUV's.

Buick is niet het enige merk dat ervoor kiest om sedans uit het leveringsgamma te halen. Ford heeft volgens Ford Authority namelijk min of meer gelijktijdig een einde gemaakt aan de productie van de Ford Fusion, die bij ons bekendstaat als Mondeo. Dat zouden de Amerikanen op 31 juli gedaan hebben. De enige 'lage' auto in de stal van Ford Noord-Amerika is nu de Mustang. Voor de rest telt het gamma enkel cross-overs en SUV’s, zoals de Ecosport, Escape en nieuwe Bronco-lijn. Een Mustang koop je in de VS overigens al voor $ 26.670. In Nederland beginnen de prijzen bij € 62.375.