Vanaf de tweede helft van de jaren 50 sijpelden grote invloeden van de ruimte- en luchtvaartechnologie door in de industriële vormgeving. Koelkasten, motorfietsen en zelfs auto's kregen uitbundige ontwerpen, vol met zogenaamd aerodynamische vleugels, vinnen, uitlopers, bolle vormen en andere interessante elementen. Van Cadillac tot Chevrolet en van Chrysler tot Ford: vrijwel elke Amerikaanse fabrikant ging erin mee. Zo ook Buick. Met deze Electra Orbit Concept blaast het deze interessante designperiode in zekere zin nieuw leven in.

De Buick Electra Orbit Concept komt uit de koker van het GM China Advanced Design Center. Volgens de creatievelingen is de showauto een fusie tussen de romantiek van de jaren 50, moderne technologie en volledig elektrische aandrijving. Over de aandrijving vertellen de makers verder niets, het gaat hier immers om het design.

Het bijna zes meter lange en twee meter brede gevaarte heeft een kogelvormige bilpartij met twee spoilers die vanaf een bepaald snelheid uitklappen. 24-inch wielen, een aalgladde vorm en opvallend kleine koplampen: het zit er allemaal op en aan. De 2+2-zitter heeft een modulair interieur dat - als je de autonome rijmodus inschakelt - van indeling verandert. Uiteraard houden zich achter de zowel aan de voor- als achter zijwaarts en omhoog kantelende portieren de nodige schermen schuil. In de middentunnel zit een balvormig besturingsorgaan waarmee je volgens Buick diverse functies van de auto bedient. Hoe precies, is niet helemaal helder. Dat kan ons in ieder geval helemaal niets schelen. Wat ons betreft is deze Extra Orbit Concept het bekijken in ieder geval meer dan waard.