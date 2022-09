Bugatti wil voorlopig niet aan elektrische auto en SUV

Bugatti wil maar tot op zekere hoogte meewaaien met de wind der verandering. Dat het nu onder leiderschap van Mate Rimac valt, die met puur elektrische hypercars naam maakte, betekent namelijk niet dat ook Bugatti aan de puur elektrische aandrijflijn gaat. Integendeel, Rimac heeft zich naar eigen zeggen hard gemaakt voor het weren van een elektrische aandrijflijn bij Bugatti. In gesprek met Automobilwoche stelt hij dat Bugatti in zijn plannen voor de komende tien jaar geen volledig elektrisch model heeft. Dat niet alleen, Rimac laat ook meteen weten dat in diezelfde tijdsspanne een SUV ook niet aan de orde is. Hij haalt daarbij aan dat Ettore Bugatti ooit zei: "Als het ergens mee te vergelijken is, is het geen Bugatti."

Toch zit er ook voor Bugatti wel wat verandering aan te komen. Het illustere merk neemt namelijk afscheid van de W16, de machtige krachtbron die 17 jaar geleden debuteerde in de Veyron. De onlangs onthulde Bugatti Mistral, een spectaculaire open hypercar op basis van de Chiron, is de laatste auto die nog met W16 wordt geleverd. In de opvolger van de Chiron speelt elektrificatie weldegelijk een rol, alleen zal de brandstofmotor dus nog minstens tien jaar in leven blijven bij Bugatti.