Bugatti schetst Atlantic van 2019

Op de Instagrampagina van Bugatti zien we een getekend bovenaanzicht van wat volgens Bugatti een moderne interpretatie van het ontwerp van de 57 SC Atlantic is. Het merk stelt zijn volgers daarbij de vraag of het erin geslaagd is om met "[...] niet na te maken" ontwerp van de 57 SC Atlantic (foto 2) op deze wijze goed is vertaald naar de 21ste eeuw.

Bugatti doet zoiets natuurlijk niet puur en alleen uit verveling. Er gaan geruchten dat het merk een in opdracht van niemand minder dan Ferdinand Piëch gebouwde uitermate kostbare one-off naar Genève meebrengt, een exclusief model dat - mocht -ie inderdaad komen - een 8.0 W16 meekrijgt, net als de Chiron. Voorlopig blijft het nog een beetje bij speculeren, maar de kans is zeker aanwezig dat Bugatti met iets bijzonders in z'n trailer afreist naar Zwitserland.