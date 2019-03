Bugatti 'La Voiture Noire' gepresenteerd

De La Voiture Noire, zoals Bugatti zijn sinistere one-off toepasselijk noemt, is een in opdracht van een ongetwijfeld zeer gefortuneerde klant gebouwde hypecar op basis van de heftige Chiron. Volgens Bugatti hangt er een prijskaartje van zo'n € 11 miljoen aan de auto. Er gaan geruchten dat niemand minder dan Ferdinand Piëch die klant is, maar daarover rept Bugatti met geen woord.

De La Voiture Noire is volgens zijn scheppers een coupé met het comfort van een luxueuze limousine en met de prestaties van een hypercar. De unieke nieuwkomer is tot op zekere hoogte geïnspireerd op de Type 57 SC Atlantic. Met name de in 'naad' die in de lengte over de auto loopt, is een verwijzing naar die legendarische klassieker. Ook de opmerkelijke uitlaateindstukken, zes stuks op een rij, zijn een knipoog naar de Atlantic. Elk stukje van de koets is met de hand uit koolstofvezel vervaardigd.

Natuurlijk doet de van de Chiron bekende W16 dienst als krachtcentrale, een 8,0-liter groot brok primitief geweld dat 1.500 pk en 1.600 Nm opwekt. Prestaties vermeldt Bugatti niet, maar de reguliere Chiron is in staat om in net even meer dan 2 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Die auto is in staat om in 42 tellen een snelheid van 400 km/h te bereiken. Verwacht dat deze La Voiture Noir vergelijkbare cijfers achter zijn naam zet.