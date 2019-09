Bugatti Chiron Super Sport 300+ is productieklaar

Begin deze maand schoot een Bugatti Chiron met een snelheid van 490,48 km/h over het asfalt, goed voor een snelheidsrecord. De extra heftige Chiron die het klusje klaarde, is nu in productievorm gepresenteerd.

Op 2 september meldde Bugatti dat het met een 'bijna productierijp' prototype van de Chiron door de 300 mph-grens was gebroken. Een Chiron met een verlengde achterzijde en aangepaste aerodynamica was in staat om een snelheid van 490,48 km/h te halen. Bugatti schuift nu de Chiron Super Sport 300+ naar voren, de daadwerkelijk productieklare versie van de recordauto.

De Chiron Super Sport 300+ heeft dezelfde zwarte koets met zichtbare koolstofvezel en oranje details, een kleurstelling die we kennen van de Veyron SS. De auto, die ook in andere kleuren leverbaar is, heeft een nóg krachtigere versie van de 8,0-liter W16 achter de voorstoelen. In deze Chiron Super Sport 300+ levert de zestiencilinder maar liefst 1.600 pk, dat is maar liefst 100 pk extra. Wel ligt deze productieversie minder dicht boven het asfalt dan de daadwerkelijke recordauto. Bugatti gaat in totaal 30 exemplaren produceren. Een leuk verschil met het begin deze maand getoonde prototype: de Chiron Super Sport 300+ heeft wél een bijrijdersstoel. De vanafprijs: zo'n € 3,5 miljoen. De eerste exemplaren worden in 2021 gebouwd.